Personaggi Max Verstappen e la sfida con una Ford di 100 anni

Grazie a una collaborazione con Red Bull, il fenomeno olandese ha avuto l'opportunità di mettersi alla guida di automobili Ford prodotte in oltre un secolo. Tra queste, la Model T del 1924 ha ruote in legno, un cambio epicicloidale a due velocità e un motore 4 cilindri in linea da 20 CV di potenza. Per contrasto, l'F150 Lightning ha 588 CV, accelera da 0 a 100 km/h in 4,3 secondi ed è elettrico. D'altronde, a separarli c'è l'arrivo del nuovo millennio e qualcosa in più. Dall'agonismo della GT40 di Le Mans, alla sportività pubbica della Mustang un percorso attraverso la storia di uno dei marchi più importanti dell'automobilismo attraverso uno dei piloti più vincenti di sempre