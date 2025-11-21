Pensata per l'avventura

La Dolce Camper nasce con ogni probabilità sulla piattaforma multienergia Smart Car, già utilizzata da Grande Panda e dai modelli Citroën di segmento B. Questo permette di immaginare più configurazioni meccaniche, dalle versioni a benzina alle soluzioni elettrificate fino a possibili varianti a batteria, anche se Fiat non ha ancora fornito dettagli tecnici. L’attenzione si concentra soprattutto sul design: linee squadrate, assetto rialzato, pneumatici tassellati e una tenda gonfiabile montata sul tetto evocano il mondo del campeggio e dell’off-road leggero, mentre l’aspetto robusto migliora la percezione degli ingombri nelle situazioni più impegnative.

Solo per il Sudamerica (forse)

È probabile che la Dolce Camper, almeno nei suoi elementi più scenografici, rimanga una pura esercitazione stilistica. Tuttavia, il linguaggio che introduce potrebbe non essere fine a sé stesso. Fiat sta ampliando la famiglia della Grande Panda e nel 2026 è previsto l’arrivo della Giga Panda (o nuova Multipla), mentre altri modelli sono già in cantiere. La Dolce Camper potrebbe quindi anticipare il design di un futuro SUV di medie dimensioni pensato per competere nei segmenti più popolari del mercato sudamericano.