Personaggi

Vi ricordate la Panda scudetto di Luciano Spalletti? Ecco dov'è finita

Il tatuaggio con il tricolore non può essere certo cancellato ma la Fiat Panda che ha accompagnato Spalletti durante la sua avventura al Napoli è stata regalata all'ospedale Santobono

di Redazione Drive Up
30 Ott 2025 - 15:26

Luciano Spalletti è il nuovo allenatore della Juventus. Lo Stregone di Certaldo eredita una squadra certamente in difficoltà ma, come ama ripetersi: "uomini forti destini forti, uomini deboli destini deboli. Non c'è altra strada". Una frase che riassume la filosofia sportiva e di vita dell'allenatore, tanto da averla voluta dipingere, in occasione della vittoria dello scudetto, sulla Fiat Panda con cui era solito spostarsi per la città di Napoli ai tempi dell'esperienza partenopea. A proposito, che fine ha fatto la Fiat Panda celebrativa dello Scudetto 2022/2023? 
Donata all'Ospedale
L'automobile è stata donata ai piccoli pazienti dell’Ospedale Santobono-Pausilipon. Un gesto di affetto verso la città che lo ha consacrato come l’allenatore del terzo tricolore azzurro, un tributo che continua a vivere per una causa nobilissima. Non è una Panda qualunque, ovviamente, ma la celebrazione di una città, di una squadra e dei suoi tifosi. Un dipinto del Vesuvio sul fianco, eterno guardiano della città; il numero 3, come gli Scudetti del Napoli; il motto di Spalletti: "Uomini forti, destini forti". E soprattutto decine di firme: calciatori, staff tecnico, tutti gli artefici di quella che fu una stagione indimenticabile. Vedremo quale sarà la vettura che vivrà gli spotamenti quotidiana tra l'abitazione dell'allenatore e la Continassa ma, considerando le circostanze, con la Panda si gioca letteralmente in casa.

