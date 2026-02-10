Amarcord Rinunciare al superfluo: il successo della Fiat 500

La Fiat 500 del 1957 puntava tutto sulla semplicità intelligente. Un progetto essenziale, senza fronzoli né soluzioni complesse, che riduceva al minimo le possibilità di guasto. Il piccolo bicilindrico raffreddato ad aria, privo di impianto di raffreddamento a liquido, era robusto, facile da mantenere e tollerante agli usi più duri. Meccanica accessibile, pesi ridotti e componenti collaudati la rendevano un’auto spartana ma instancabile, capace di affrontare ogni giorno strade e climi difficili con una affidabilità sorprendente