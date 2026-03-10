Tennis Indian Wells, Djokovic e il dolore al braccio: "Spero migliori"

10 Mar 2026 - 10:25

Novak Djokovic va avanti a Indian Wells, ma l'approdo agli ottavi si porta dietro anche un dolore al braccio, "che spero migliori". E' un piccolo campanello d'allarme quello lanciato dal serbo dopo aver battuto al terzo turno Aleksandar Kovacevic in tre set, 6-4 1-6 6-4. Ora agli ottavi del Master 1000 californiano, ai quali e' approdato dopo 9 anni di assenza, incontrera' Jack Draper, vincitore della scorsa edizione. Ma dovra' affrontare anche il suo problema fisico. "Ho sentito dolore all'avambraccio destro nelle ultime due settimane e ho cercato di giocarci sopra - ha raccontato Djokovic - È un po' strano: più servo, meglio mi sento, ma poi il dolore va e viene se mi raffreddo. Se non servo per cinque o sei minuti, sento un po' di dolore nei primi due servizi del game. Ci sto lavorando. Spero che migliori ogni giorno". "Cerco di gestire il mio corpo e il mio stato mentale giorno per giorno - ha concluso il serbo - per poter essere al massimo delle mie possibilità in un determinato giorno". Intanto il terzo turno ha riservato qualche sorpresa. Dalla parte del tabellone di Sinner, quella bassa, fuori due potenziali rivali pericolosi. Il ceco Jakub Mensik, testa di serie n.12 che aveva eliminato l'italiano a Doha, e' uscito con lo spagnolo Davidovich Fokina (n.18) in tre set (6-2, 4-6, 6-2). Fuori anche l'americano Shelton (n.8) superato dal connazionale Tien (n.25) in tre set (7-6, 4-6, 6-3). Il vincente della sfida di stanotte tra Sinner e Fonseca trovera' ai quarti il vincente di quella Tien-Fokina.

