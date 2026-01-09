Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
drive up
Icone

Quando Cristiano Ronaldo si schiantò con la Ferrari...e andò ad allenarsi

Nella notte tra l'8 e il 9 gennaio 2009, il fuoriclasse portoghese rimase coinvolto in un incidente stradale a bordo della sportiva italiana

di Redazione Drive Up
09 Gen 2026 - 11:59
© Foto da web

© Foto da web

Cristiano Ronaldo è il calciatore più noto di tutti i tempi. Il livello di fama guadagnato è paragonabile a un attore di hollywood o a una rockstar. Forse persino superiore, considerando che si tratta della persona più seguita in assoluto su Instagram. Sin da giovanissimo, quando il Manchester United lo acquistò dallo Sporting Lisbona, riuscì a essere uno dei calciatori più chiacchierati. Lontano dal campo, s'intende, come quella volta che con la sua Ferrari uscì di strada andando a sbattere.

Quando CR7 si schiantò con la Ferrari e andò comunque ad allenarsi

1 di 7
© Foto da web
© Foto da web
© Foto da web

© Foto da web

© Foto da web

Distrazione
Tra l'8 e il 9 gennaio 2009, l'allora 23enne Cristiano Ronaldo stava tornando a casa dopo la trasferta in coppa di Lega. Da sempre appassionato di automobili, lo stipendio generoso in Inghilterra gli ha permesso di acquistarne di numerose, tra cui la Ferrari 599 GTB che stava guidando prima che perdesse il controllo e finisse contro il guard-rail di una galleria. La Polizia non chiarì in seguito la dinamica, anche se la distrazione parrebbe l'ipotesi più accreditata.
Come se nulla fosse
Ronaldo non ebbe conseguenze fisiche sebbene la sua fuoriserie risultò completamente distrutta. Un portavoce del Manchester United ha confermato che il portoghese non ha avuto bisogno di cure mediche e che poco dopo l'incidente si è regolarmente allenato. Il trauma dell'impatto, dunque, oltre a non averlo colpito fisicamente non ha scalfito neppure la sua mente. La disciplina e l'autocontrollo - elementi che hanno decretato il successo sportivo di CR7 - sono state superiori all'imprevisto. D'altronde lo ha da poco annunciato lui stesso: "non mi fermo finché non arrivo a 1.000 gol". A 41 anni, un campione infinito.

ronaldo
ferrari
cristiano ronaldo

Ultimi video

00:14
Studio Aperto MAG Drive Up

Studio Aperto MAG Drive Up

01:30
Dakar, Guthrie e Bonavides vincono"la tappa 5

Dakar, Guthrie e Bonavides vincono la tappa 5

00:16
Studio Aperto MAG Drive Up

Studio Aperto MAG Drive Up

02:03
Dakar 2026, la quinta tappa

Dakar 2026, la quinta tappa

01:41
Kia e Federazione Italiana Golf

Kia e Federazione Italiana Golf

01:50
Jeep, marchio globale

Jeep, marchio globale

01:19
RULLO DAKAR SRV

DAKAR LA QUARTA TAPPA

01:47
Dakar 2026, la quarta tappa

Dakar 2026, la quarta tappa

01:40
Venturi va sulla Luna

Venturi va sulla Luna

01:36
Nuova Kia Seltos

Nuova Kia Seltos

01:21
Peugeot, l'ultima novità

Peugeot, l'ultima novità

01:23
RULLO SRV DAKAR 6 GENNAIO 2026

Dakar, Ford passa in testa dopo la terza tappa

01:20
TG SRV 2^ TAPPA DAKAR

Tappa 2: è la giornata di Quintero e Sanders

01:18
È iniziata la Dakar

È iniziata la Dakar

01:22
Dakar 2026, dal 3 al 17 gennaio

Dakar 2026, dal 3 al 17 gennaio

00:14
Studio Aperto MAG Drive Up

Studio Aperto MAG Drive Up

I più visti di Drive Up

Tutte le auto di Lewis Hamilton (prima che le vendesse)

Dagli USA arriva il Tank urbano da 1.000 CV

RULLO DAKAR SRV

DAKAR LA QUARTA TAPPA

Un marchio di aspirapolveri ha costruito una supercar

Il 70% delle auto sarà con motore a combustione anche dopo il 2035

Mercedes AMG GT, la prova di Drive Up

Mercedes AMG GT, la prova di Drive Up

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
Dan Peterson uno di noi
13:49
Dan Peterson uno di noi
13:46
Milan, buone notizie da Milanello: Nkunku si è allenato in gruppo
13:51
Nel segno della continuità: si chiamerà SF-26 la nuova Ferrari
13:43
La Ferrari F1 di Michael Schumacher di Lego
Peterson icona sportiva
13:43
Peterson icona sportiva