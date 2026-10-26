Hanno regalato a Drake una Ferrari Testarossa

Se proprio si deve festeggiare il compleanno, l'occasione migliore è l'arrivo della "cifra tonda". Il cambio di decina è una buona opportunità per rivedere gli amici e passare qualche ora assieme a loro in spensieratezza. Se poi ci si chiama Drake e si è uno dei rapper di maggior successo al mondo, il party non sarà sicuramente banale e i regali all'altezza delle aspettative.

Senza limiti

L'artista canadese ha fatto le cose grande, celebrando le quattro decadi nel locale Casa Cipriani di New York City alla presenza di ben 400 invitati. Secondo quando appreso dalle immagini che circolano sul web, la serata sarebbe proseguita con un concerto improvvisato dei Backstreet Boys, saliti sul palco per cantare (insieme a Drake) "I want it that way". La serata avrebbe anche ospitato un concorso a premi con in palio fino a 1 milione di dollari per i suoi ospiti.

Una Ferrari

Tra gli omaggi ricevuti, oltre a borse di Chanel ed Hermès, la protagonista assoluta è stata una Ferrari Testarossa "Monospecchio" del 1986 (stesso anno di nascita di Drake). La fuoriserie italiana sarebbe stata consegnata dall'amico Loe Shimmy proprio fuori dal locale. La particolarità di questo modello è il singolo retrovisore posto sul lato guida: una particolarità di design che non è mai più stata riproposta. Prima di fare il suo ingresso, il rapper ha posato di fianco alla sua nuova Ferrari, come una vera star.