Personaggi

Hanno regalato a Drake una Ferrari Testarossa

Il rapper canadese ha ricevuto per i suoi 40 anni una rara "Monospecchio" del 1986

di Redazione Drive Up
26 Ott 2026 - 09:51
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Foto da web

© Foto da web

Se proprio si deve festeggiare il compleanno, l'occasione migliore è l'arrivo della "cifra tonda". Il cambio di decina è una buona opportunità per rivedere gli amici e passare qualche ora assieme a loro in spensieratezza. Se poi ci si chiama Drake e si è uno dei rapper di maggior successo al mondo, il party non sarà sicuramente banale e i regali all'altezza delle aspettative.
Senza limiti
L'artista canadese ha fatto le cose grande, celebrando le quattro decadi nel locale Casa Cipriani di New York City alla presenza di ben 400 invitati. Secondo quando appreso dalle immagini che circolano sul web, la serata sarebbe proseguita con un concerto improvvisato dei Backstreet Boys, saliti sul palco per cantare (insieme a Drake) "I want it that way". La serata avrebbe anche ospitato un concorso a premi con in palio fino a 1 milione di dollari per i suoi ospiti.
Una Ferrari
Tra gli omaggi ricevuti, oltre a borse di Chanel ed Hermès, la protagonista assoluta è stata una Ferrari Testarossa "Monospecchio" del 1986 (stesso anno di nascita di Drake). La fuoriserie italiana sarebbe stata consegnata dall'amico Loe Shimmy proprio fuori dal locale. La particolarità di questo modello è il singolo retrovisore posto sul lato guida: una particolarità di design che non è mai più stata riproposta. Prima di fare il suo ingresso, il rapper ha posato di fianco alla sua nuova Ferrari, come una vera star.

Ti potrebbe interessare

videovideo
ferrari
drake
ferrari testarossa
rapper

Ultimi video

01:35
L'editoriale: il ruolo dei saloni automobilistici nel mercato dell'auto

L'editoriale: il ruolo dei saloni automobilistici nel mercato dell'auto

26:27
Puntata del 24 ottobre #DriveUp

Puntata del 24 ottobre #DriveUp

02:03
Ricordando Marco Simoncelli, il Sic

Ricordando Marco Simoncelli, il Sic

01:45
ASI Fest a Misano, la celebrazione dei 60 anni di storia dell'associazione

ASI Fest a Misano, la celebrazione dei 60 anni di storia dell'associazione

01:21
Fiat Topolino Top. L. e Top. J, due auto speciali al Salone dell'Auto di Torino 2026

Fiat Topolino Top. L. e Top. J, due auto speciali al Salone dell'Auto di Torino 2026

02:11
Rally Classics Africa, la nostra sfida con il deserto a bordo di Cupra

Rally Classics Africa, la nostra sfida con il deserto a bordo di Cupra

01:30
Kimi, sogno "mondiale": a un passo dal trionfo

Kimi, sogno "mondiale": a un passo dal trionfo

02:50
15 anni senza Simoncelli: una vita al massimo

Quindici anni senza Simoncelli: una vita al massimo

05:12
Drive Up Lando Norris

Lando Norris alla guida della nuova McLaren W1

01:44
36esimo Gran Premio Nuvolari, un secolo di storia dell'automobile

36esimo Gran Premio Nuvolari, un secolo di storia dell'automobile

02:23
EICMA 2026, alle porte l'83esima edizione dal 5 all'8 novembre

EICMA 2026, alle porte l'83esima edizione dal 5 all'8 novembre

02:15
Nuova Audi Q7: abitacolo ultra-tecnologico, tanto spazio e assetto variabile

Nuova Audi Q7: abitacolo ultra-tecnologico, tanto spazio e assetto variabile

04:07
Salone Auto Parigi 2026: tra prototipi, anteprime e novità

Salone Auto Parigi 2026: tra prototipi, anteprime e novità

02:47
Ferrari 12Cilindri Manuale, una serie speciale segnata da un ritorno alle origini

Ferrari 12Cilindri Manuale, una serie speciale segnata da un ritorno alle origini

15:37
La puntata del 22 ottobre #DriveUp

La puntata del 22 ottobre #DriveUp

01:35
L'editoriale: il ruolo dei saloni automobilistici nel mercato dell'auto

L'editoriale: il ruolo dei saloni automobilistici nel mercato dell'auto

I più visti di Drive Up

Ruud Gullit e la sua inseparabile Lancia Thema

Calendario Pirelli 2027: un omaggio all'India

Elodie nuda per il calendario Pirelli: è la protagonista

Lancia Delta Coupé firmata Miki Biasion

Lancia Delta Coupé firmata Miki Biasion

Kimi, sogno "mondiale": a un passo dal trionfo

Kimi, sogno "mondiale": a un passo dal trionfo

Kimi che combini? Antonelli "sbatte" con la nuova AMG elettrica

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
10:16
Paradosso Lazio: più tifosi biancocelesti in casa del Sassuolo che all'Olimpico
10:15
Boniek: "La Roma gioca bene ma per scudetto servono più campioni"
10:03
Tennis: Wta ranking, Paolini 35/ma, Rybakina resta regina
10:02
Sinner comanda sempre il ranking, ma Zverev è pronto al sorpasso in testa: quando può arrivare
10:00
Antonelli in missione Tex-Mex, per Leclerc una domenica da El Grinta. Russell, incubo a occhi aperti