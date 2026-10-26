Cinque Ferrari F80 volano in Giappone

Velocissima e potentissima

A rendere la F80 una Ferrari senza precedenti è soprattutto la sua scheda tecnica. Il Cavallino Rampante ha deciso di trasferire la più recente esperienza nelle competizioni sportive su di un'automobile stradale, quindi era ovvio che scegliesse la nuova unità di potenza ibrida plug-in. Il motore termico è un 2.9 litri V6 biturbo affiancato da ben tre motori elettrici, insieme erogano una spaventosa potenza di 1.200 CV. L'accelerazione da 0 a 100 km/h è coperta in 2,5 secondi e la velocità massima è di 350 km/h.

Per pochi

Essendo una hypercar, la sua produzione è limitata a soli 799 esemplari per tutto il mondo. Il Giappone è storicamente uno dei mercati principali per Ferrari, assorbendo fino al 10% anno dell'intera produzione. Vederne cinque "volare" in direzione del Sol Levante non è poi così strano e i facoltosi "ferraristi" giapponesi hanno deciso di personalizzarsele su misura. I colori scelti passano dal classico Rosso Corsa, altri in doppia tinta fino ad alcune versioni tailor made. Viste le specifiche, difficile credere che il prezzo si sia fermato ai 3,5 milioni di euro del listino.