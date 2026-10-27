Sydney Sweeney: fascino ed eleganza con la Mercedes d'epoca

Fascino eterno

La Pagoda è una delle automobili più iconiche e riuscite della storia. Le sue linee semplici ed eleganti le donano una pulizia d'immagine che ancora oggi fa scuola: il soprannome si deve alla forma del tettuccio rimovibile, con una curvatura verso l'interno che ricorda proprio il tetto delle pagode orientali. Anche i fari anteriori verticali (tondi e sovrapposti) sono un elemento distintivo del progetto così come la griglia in metallo con la grossa stella Mercedes al centro.

Affidabile

La configurazione scelta dall'attrice abbina una tinta verde scuro per la carrozzeria con interni in color cognac. Una combinazione piuttosto insolita che potrebbe aver fatto ulteriormente aumentare il prezzo d'acquisto. Dal punto di vista tecnico, sotto il cofano Mercedes ha montato un motore 2.8 litri sei cilindri in linea da 170 CV che permettono di raggiungere una velocità massima di 200 km/h. Le immagini mostrano che Sydney ha scelto una versione con cambio automatico, molto apprezzato in America.