Indiscrezioni

La Ferrari 296 potrebbe davvero rinunciare all'ibrido

L'ipotesi di una versione Challenge Stradale con il solo motore V6 solletica l'interesse dei collezionisti

di Redazione Drive Up
27 Ago 2026 - 10:11
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Ferrari 296 Speciale © Ufficio Stampa

Ferrari 296 Speciale © Ufficio Stampa

Le automobili super sportive sono sempre più potenti, pesanti e complesse. I collezionisti e gli appassionati di guida vorrebbero che fossero meno veloci, leggere e semplici: guidarle deve essere un'emozione, non sempre una sfida. Ferrari ha recepito tale necessità con la 12Cilindri manuale, un modello che potrebbe anticipare una nuova linea di edizioni speciali.
Addio ibrido?
Come ampiamente documentato, la versione a tre pedali della berlinetta con motore V12 sarà un'edizione limitata a soli 1.499 esemplari. Saranno, dunque, in pochissimi coloro che potranno sperimentare l'ebbrezza di guidare una Ferrari con cambio manuale. Questo esperimento, però, potrebbe non essere un caso isolato ma il primo di un nuovo progetto per collezionisti: secondo alcune indiscrezioni, Maranello starebbe sviluppando una 296 senza ibrido
V6 e poco altro
Un'ipotesi non così assurda o irrealizzabile: la 296 Challenge (riservata all'uso in pista) è già priva della parte elettrica. Prendere la GT da competizione e utilizzarla come base per realizzare un numero limitato di unità stradali - Challenge Stradale, appunto - è un'ipotesi che renderebbe concreta l'idea di una serie di Ferrari dedicate al gusto di guida più autentico. Per ora sono solo ipotesi ma l'attesa per scoprire la verità non dovrebbe durare ancora a lungo: si parla di un debutto a novembre.

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