L'Autodromo di Imola si tinge di rosa per il WOW Women Motor 2026

Il progetto WOW continuerà durante il 2026 con varie iniziative ed eventi formativi. Il primo appuntamento è per il 9 marzo, sempre in Autodromo, e vedrà protagoniste le scuole medie e superiori del territorio, guidate da BOOM per un workshop e un laboratorio esperienziale sulle tematiche di genere e le materie STEM. Iscrizioni e partecipazione WOW Women Motor 2026 è un evento aperto al pubblico e gratuito. È possibile iscriversi alle attività tramite il sito, alla pagina dedicata. Il programma è disponibile sul sito ufficiale dell’Autodromo di Imola