Francia, si ferma Konaté: Zidane convoca Leny Yoro

Cambio in corsa nella nuova Francia di Zinedine Zidane. Mediante un comunicato la Federazione transalpina ha comunicato lo stop di Ibrahima Konaté. Gli esami effettuati dal centrale del Real Madrid hanno evidenziato una lieve distorsione al ginocchio. L'ex Liverpool tornerà quindi in Spagna. Al suo posto richiamato dal ritiro dell'Under 21 Leny Yoro. Il giovane del Manchester United era già stato chiamato da Didier Deschamps, ma senza esordire. Per il classe 2006 l'occasione potrebbe coincidere con uno dei quattro impegni di Nations League contro Turchia, Belgio (andata e ritorno) e Italia.