Crippa corre a casa: Giro al Sas nel mirino prima della sfida nella Maratona di New York
Il pluriprimatista italiano torna sulle strade di Trento per scaldare i motori in vista della Grande Mela del 1° novembredi Redazione Sprintnews
© Daniele Mosna
Yeman Crippa sarà impegnato sabato 26 settembre nel Giro al Sas di Trento, che vivrà la settantanovesima edizione, 6 giorni dopo la positiva prestazione sulla Mezza Maratona dei Mondiali su strada a Budapest, dove ha sfiorato con il tempo di 59'18 il suo primato italiano di 59'01, nell'ottica primaria di testare ulteriormente la sua condizione in vista dell'obiettivo più prestigioso del suo 2026, la partecipazione per la prima volta alla più importante Maratona del mondo, quella di New York, il prossimo 1° novembre.
Per il 29enne pluriprimatista nazionale in ben sette discipline tra pista e strada, che parteciperà per la nona volta all'evento agonistico della sua città che si svolge su una distanza leggermente superiore ai 10 km, sarà anche l'occasione per confermare il successo della passata stagione con il record del tracciato di 27'59, diciannove anni dopo l'ultima vittoria di un italiano ottenuta da Stefano Baldini nel 2006.
I principali avversari di Crippa nel suo tentativo di riconferma sul gradino più alto del podio saranno l’etiope Telahun Bekele, a sua volta vincitore sul tracciato di Trento nel 2019, e l’ugandese Leonard Chemutai, mentre tra gli altri principali atleti italiani presenti saranno in gara anche Francesco Guerra terzo lo scorso anno, e Ahmed Ouhda.
Il Giro al Sas, che il 27 Settembre dell'anno scorso ha ricevuto la Heritage Plaque di World Athletics per il contributo alla storia e allo sviluppo delle discipline di atletica fuori dagli stadi, ha visto la sua nascita nel 1907 con una prima edizione su un tracciato diverso e più corto di adesso sia pur all'interno del centro di Trento, ed è stato successivamente così denominato perché il percorso ormai consolidato è un anello stracittadino di circa un km conosciuto con tale nome.
LE DICHIARAZIONI DI CRIPPA ALLA VIGILIA
"Come ogni anno è bellissimo essere qui, il Giro al Sas è tra le gare che mi hanno lanciato. Ho fatto la gavetta, dai posti più bassi in classifica, fino a vincerla lo scorso anno e far segnare un nuovo record del percorso. Sabato sarò in gara per correre forte, come tappa di avvicinamento alla maratona di New York del 1° novembre, ma anche per godermi il pubblico di casa, so che tutto il tifo è dedicato a me ed è un’emozione speciale."