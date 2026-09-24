Crippa corre a casa: Giro al Sas nel mirino prima della sfida nella Maratona di New York

Il Giro al Sas, che il 27 Settembre dell'anno scorso ha ricevuto la Heritage Plaque di World Athletics per il contributo alla storia e allo sviluppo delle discipline di atletica fuori dagli stadi, ha visto la sua nascita nel 1907 con una prima edizione su un tracciato diverso e più corto di adesso sia pur all'interno del centro di Trento, ed è stato successivamente così denominato perché il percorso ormai consolidato è un anello stracittadino di circa un km conosciuto con tale nome.