L'Audi A2 è tornata: solo elettrica, costa meno di 40 mila euro

Piccola e furba

Rispetto alla prima, la nuova A2 propone uno stile più vicino a un crossover rispetto alla monovolume: al mercato piace così. L'obiettivo di questa interpretazione è di offrire la massima efficienza senza impegnarsi in esercizi d'aerodinamica particolarmente complessi. Le linee, sebbene siano squadrate, non sono particolarmente rigide e brutali: la A2 e-tron è gentile, rotonda e graziosa. L'abitacolo ripropone invece l'organizzazione delle ultime Audi, con il palcoscenico digitale che integra quadro strumenti e infotainment.

Tanta strada

L'efficienza resta comunque la grande promessa di questo modello. La gamma motori si articola su quattro livelli di potenza: 170, 190, 231 e 326 CV, mentre la batteria può essere da 52, 61 e 84 kWh. Cambiano, ovviamente, i valori di autonomia: si passa da un minimo di 423 km per la variante da 170 CV e batteria da 52 kWh, 515 km per il modello da 190 CV e 61 kWh e 646 km per l'A2 e-tron da 231 CV e 84 kWh. I prezzi partono da 38.350 euro.