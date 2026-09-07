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L'Audi A2 è tornata: solo elettrica, costa meno di 40 mila euro

L'autonomia omologata è di 646 km con una singola carica

di Redazione Drive Up
07 Set 2026 - 12:03
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Sono passati quasi 30 anni da quando Audi presentò la A2: una compatta che funse da laboratorio sperimentale per il marchio tedesco. Un'utilitaria costruita sulla stessa scocca dell'ammiraglia A8 che, grazie all'ampio uso di leghe leggere, permise di contenere i pesi senza rinunciare alla rigidità. Non fu un successo commerciale ma mise in luce alcune soluzioni d'avanguardia. Lo spirito della versione elettrica è il medesimo: anticipare il futuro.

La nuova Audi A2

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© Ufficio Stampa
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Piccola e furba
Rispetto alla prima, la nuova A2 propone uno stile più vicino a un crossover rispetto alla monovolume: al mercato piace così. L'obiettivo di questa interpretazione è di offrire la massima efficienza senza impegnarsi in esercizi d'aerodinamica particolarmente complessi. Le linee, sebbene siano squadrate, non sono particolarmente rigide e brutali: la A2 e-tron è gentile, rotonda e graziosa. L'abitacolo ripropone invece l'organizzazione delle ultime Audi, con il palcoscenico digitale che integra quadro strumenti e infotainment.
Tanta strada
L'efficienza resta comunque la grande promessa di questo modello. La gamma motori si articola su quattro livelli di potenza: 170, 190, 231 e 326 CV, mentre la batteria può essere da 52, 61 e 84 kWh. Cambiano, ovviamente, i valori di autonomia: si passa da un minimo di 423 km per la variante da 170 CV e batteria da 52 kWh, 515 km per il modello da 190 CV e 61 kWh e 646 km per l'A2 e-tron da 231 CV e 84 kWh. I prezzi partono da 38.350 euro.

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