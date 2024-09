L'Aston Martin tradisce ancora Alonso: resta a piedi con la Valkyrie

© Foto da web

Periodo nero per Fernando Alonso, sia in pista che fuori. Oltre ai risultati deludenti in F1, dopo Monza è arrivata un'altra beffa per il pilota spagnolo. Pochi minuti dopo aver ritirato la sua nuova hypercar, l'Aston Martin Valkyrie, con tanto di post sui social, è rimasto letteralmente a piedi. Sono bastati pochi km per le vie di Montecarlo a mandare in panne l'auto personalizzata del numero 14 dal valore di 3 milioni di euro.