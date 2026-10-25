Allegri vede rosso e si toglie la giacca, Mancini lo imita e Malen se la ride: il video è virale

Finale incandescente al Maradona tra Napoli e Roma, e non solo sul campo. Nei minuti di recupero, dopo il pareggio giallorosso firmato da Balerdi, la tensione è schizzata alle stelle anche in panchina. E a rubare la scena è stato Massimiliano Allegri con il suo copione ormai celebre: proteste furiose con il quarto uomo, rosso diretto e la storica giacca lanciata via per liberarsi dalla rabbia.