Allegri vede rosso e si toglie la giacca, Mancini lo imita e Malen se la ride: il video è virale

25 Ott 2026 - 10:37
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Finale incandescente al Maradona tra Napoli e Roma, e non solo sul campo. Nei minuti di recupero, dopo il pareggio giallorosso firmato da Balerdi, la tensione è schizzata alle stelle anche in panchina. E a rubare la scena è stato Massimiliano Allegri con il suo copione ormai celebre: proteste furiose con il quarto uomo, rosso diretto e la storica giacca lanciata via per liberarsi dalla rabbia. 

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Il vero colpo di scena, però, è stato immortalato da un video di Dazn diventato subito virale sui social. Nelle immagini si vede Gianluca Mancini che, dalla panchina della Roma, osserva divertito la sceneggiata del tecnico livornese. Credendo forse di non essere ripreso, il difensore toscano ha iniziato a imitarlo alla perfezione: gesti, urla e braccia che si muovono all'unisono in un esilarante "gioco degli specchi" mentre Allegri lasciava il campo dopo l'espulsione. Una scena che ha scatenato una marea di meme e ironie sul web, aggiungendo un nuovo capitolo alla storica rivalità tra le due tifoserie.

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