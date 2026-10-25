Vidal: "Tornerò alla Juve... da allenatore. Ritorno di Conte? Sarebbe un colpo da 100 milioni"

"Più che da Spalletti, mi aspetto di più dalla Juve. Il sesto posto della passata stagione è un fallimento, a prescindere dall’allenatore. Un club con quella storia deve sempre lottare per vincere il campionato". Arturo Vidal non va per il sottile nell'analisi del presente e recente passato bianconero. Club a cui è rimasto fortemente legato e nel quale un giorno vorrebbe ritornare, ma non da calciatore: "Alla Juventus tornerò in futuro, da allenatore. Ma adesso ho ancora voglia di giocare, cambiando ruolo mi sono allungato la carriera: in difesa mi trovo a mio agio e recentemente mi hanno inserito tra i migliori centrali del Sudamerica", ha spiegato il cileno a La Gazzetta dello Sport. "Sulla mia vita fuori dal campo si sono dette sempre molte cose, però a 39 anni gioco ancora, ho vinto 27 trofei e prima di smettere vorrei arrivare a 30", con riferimento alla sua avventura al Colo-Colo.
McKennie il nuovo Vidal? "Mi somiglia? Può essere, lo dicono in tanti. Ma penso che sia dura paragonarmi a qualcuno, io ho caratteristiche particolari: quando giocavo a centrocampo mi piaceva recuperare, segnare, correre, arrivare in area e aiutare la squadra in tutti i settori del campo". Mentre non ha dubbi su Antonio Conte, che lo ha guidato nelle sue prime stagioni alla Juve: "Pesa come un colpo da cento milioni. Lo ha dimostrato ovunque: quando ti guida Antonio, hai la garanzia che lotterai fino alla fine per il campionato. E quasi sempre trionfi. Però nessuno vince da solo, neppure lui: va circondato di giocatori forti e con mentalità. Noi avevamo il centrocampo migliore del mondo: Pirlo, Marchisio, Pogba, io... E una squadra spettacolare: è mancata solo la Champions".
Mentre la squadra di oggi è lontana dalla concorrenza: "Se il club non vince da diversi anni, i meriti sono anche di Inter e Napoli, molto cresciute. La Serie A resta un campionato difficile, fidatevi di me che ho girato parecchio: la Juve deve tornare a dominare in Italia".