Vidal: "Tornerò alla Juve... da allenatore. Ritorno di Conte? Sarebbe un colpo da 100 milioni"

25 Ott 2026 - 10:51
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

"Più che da Spalletti, mi aspetto di più dalla Juve. Il sesto posto della passata stagione è un fallimento, a prescindere dall’allenatore. Un club con quella storia deve sempre lottare per vincere il campionato". Arturo Vidal non va per il sottile nell'analisi del presente e recente passato bianconero. Club a cui è rimasto fortemente legato e nel quale un giorno vorrebbe ritornare, ma non da calciatore: "Alla Juventus tornerò in futuro, da allenatore. Ma adesso ho ancora voglia di giocare, cambiando ruolo mi sono allungato la carriera: in difesa mi trovo a mio agio e recentemente mi hanno inserito tra i migliori centrali del Sudamerica", ha spiegato il cileno a La Gazzetta dello Sport. "Sulla mia vita fuori dal campo si sono dette sempre molte cose, però a 39 anni gioco ancora, ho vinto 27 trofei e prima di smettere vorrei arrivare a 30", con riferimento alla sua avventura al Colo-Colo.

McKennie il nuovo Vidal? "Mi somiglia? Può essere, lo dicono in tanti. Ma penso che sia dura paragonarmi a qualcuno, io ho caratteristiche particolari: quando giocavo a centrocampo mi piaceva recuperare, segnare, correre, arrivare in area e aiutare la squadra in tutti i settori del campo". Mentre non ha dubbi su Antonio Conte, che lo ha guidato nelle sue prime stagioni alla Juve: "Pesa come un colpo da cento milioni. Lo ha dimostrato ovunque: quando ti guida Antonio, hai la garanzia che lotterai fino alla fine per il campionato. E quasi sempre trionfi. Però nessuno vince da solo, neppure lui: va circondato di giocatori forti e con mentalità. Noi avevamo il centrocampo migliore del mondo: Pirlo, Marchisio, Pogba, io... E una squadra spettacolare: è mancata solo la Champions".

Mentre la squadra di oggi è lontana dalla concorrenza: "Se il club non vince da diversi anni, i meriti sono anche di Inter e Napoli, molto cresciute. La Serie A resta un campionato difficile, fidatevi di me che ho girato parecchio: la Juve deve tornare a dominare in Italia".

Leggi anche
Luciano Spalletti

Juventus, ora o mai più: Spalletti e la rosa si giocano la fiducia del club

vidal
juventus
serie a
antornio conte

Ultimi video

00:39
DICH MOURINHO SU YAMAL PRE CLASICO PER SITO 24/10 DICH

Mourinho accende il Clasico: “Yamal forte come gli altri, non cambieremo nulla per lui”

00:20
Barcellona-Real Madrid: domenica 25 ottobre alle 21.00 su Italia 1

Barcellona-Real Madrid: domenica 25 ottobre alle 21.00 su Italia 1

01:36
CR7 e il record di gol

CR7 e il record di gol

01:44
Il ritorno di Ronaldinho: adesso c'è la data

Il ritorno di Ronaldinho: adesso c'è la data

01:03
Mourinho: "Arbitro? Contano le regole"

Mourinho: "Arbitro? Contano le regole"

01:29
Landoni: "Domani Barcellona-Real: tutti impazziti!"

Landoni: "Domani Barcellona-Real: tutti impazziti!"

01:16
Gattuso-Gila, sfida da campioni del mondo

Gattuso-Gila, sfida da campioni del mondo

01:32
Verso Inter-Fiorentina: le scelte di Chivu

Verso Inter-Fiorentina: le scelte di Chivu

01:57
Momentaccio Maignan: il Milan è con lui

Momentaccio Maignan: il Milan è con lui

01:43
Juve, tifosi furiosi: "Bisogna cambiare assolutamente"

Juve, tifosi furiosi: "Bisogna cambiare assolutamente"

01:39
Euro-Woltemade, ora manca il gol in serie A

Euro-Woltemade, ora manca il gol in serie A

01:46
Max contro Gasp è anche cavalli contro vini

Max contro Gasp è anche cavalli contro vini

02:15
Napoli-Roma faccia a faccia: alta tensione

Napoli-Roma faccia a faccia: alta tensione

00:29
DICH MOURINHO E LA BARBA DICH

Mou e il siparietto sulla barba di conferenza: "Non ditemi che sono orribile, altrimenti..."

01:04
DICH MOURINHO SU ARBITRO CLASICO PER SITO 24/10 DICH

Mourinho e il Clasico: “Arbitro? L’importante è che siano rispettate le regole…”

00:39
DICH MOURINHO SU YAMAL PRE CLASICO PER SITO 24/10 DICH

Mourinho accende il Clasico: “Yamal forte come gli altri, non cambieremo nulla per lui”

I più visti di Calcio

MCH MAIGNAN ESCE DALLO STADIO MCH

Milan, Maignan abbandona lo stadio a testa bassa

DICH ALLEGRI PRE ROMA PER SITO 23/10 DICH

Allegri: "La sfida contro la Roma vale tanto, ma non è l'ultima della stagione"

CLIP RONALDINHO ANNUNCIO ESORDIO RAVENNA-FORLI 23/10 SRV

Ronaldinho, è tutto vero: "Il 15 novembre gioca il derby Ravenna-Forlì"

DICH SPALLETTI POST RENNES DICH

Spalletti: "Il terzo gol sarebbe avrebbe ribaltato quello che è capitato in questo periodo"

Verso Inter-Fiorentina: le scelte di Chivu

Verso Inter-Fiorentina: le scelte di Chivu

Si spacciavano per agenti, Pepe e Sculli inibiti 18 mesi. Rischiano anche sul penale

Calcio ora per ora
Vedi tutti
10:54
Torino, si ferma Mandragora: niente Como e Frosinone, martedì nuovi esami
10:51
Vidal: "Tornerò alla Juve... da allenatore. Ritorno di Conte? Sarebbe un colpo da 100 milioni"
10:37
Allegri vede rosso e si toglie la giacca, Mancini lo imita e Malen se la ride: il video è virale
10:00
Atletico Madrid, Julian Alvarez chiede scusa per le parole sul Barcellona
09:49
Serie A: le partite di oggi e la classifica aggiornata