Vidal: "Tornerò alla Juve... da allenatore. Ritorno di Conte? Sarebbe un colpo da 100 milioni"

"Più che da Spalletti, mi aspetto di più dalla Juve. Il sesto posto della passata stagione è un fallimento, a prescindere dall’allenatore. Un club con quella storia deve sempre lottare per vincere il campionato". Arturo Vidal non va per il sottile nell'analisi del presente e recente passato bianconero. Club a cui è rimasto fortemente legato e nel quale un giorno vorrebbe ritornare, ma non da calciatore: "Alla Juventus tornerò in futuro, da allenatore. Ma adesso ho ancora voglia di giocare, cambiando ruolo mi sono allungato la carriera: in difesa mi trovo a mio agio e recentemente mi hanno inserito tra i migliori centrali del Sudamerica", ha spiegato il cileno a La Gazzetta dello Sport. "Sulla mia vita fuori dal campo si sono dette sempre molte cose, però a 39 anni gioco ancora, ho vinto 27 trofei e prima di smettere vorrei arrivare a 30", con riferimento alla sua avventura al Colo-Colo.