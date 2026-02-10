Pit Boost, gare by night e una classifica corta: tutte le sfide di Jeddah
Alla viglia della tappa saudita i primi cinque della generale sono compresi nello spazio di soli sette punti
© FormulaE
Dopo San Paolo del Brasile, Città del Messico e Miami, il Campionato del Mondo di Formula E lascia le Americhe e approda in Arabia Saudita per la prima doubleheader stagionale. Teatro d'operazioni del quarto e del quinto round (venerdì 13 e sabato 14 febbraio) è il Corniche Circuit di Jeddah: lo stesso scenario del Gran Premio di Formula Uno ma un layout rimaneggiato. Il tracciato misura tre chilometri ed è composto da diciannove curve. La tappa saudita segna l'esordio stagionale del Pit Boost. Dopo i primi tre appuntamenti la classifica generale vede al comando con 40 punti Nick Cassidy. Vincitore un mese fa in Messico, il neozelandese di Citroen precede di due lunghezze il tedesco Pascal Wehrlein (Porsche, 38 punti) che può a sua volta contare su un margine di un solo punto nei confronti dell'inglese Jake Dennis (Andretti), primo sulla linea d'arrivo della tappa d'apertura dello scorso mese di dicembre in Brasile. Ai piedi del podio troviamo il campione in carica Oliver Rowland (Nissan) con 34 punti al suo attivo, solo uno in più dell'elvetico Nico Muller (Porsche). Ad entrare nella top five punta a Jeddah Mitch Evans. Vincitore del recente round di Miami, il nezozelandese "stacca" attualmente a quota 26 punti, a pari merito con Edoardo Mortara (Mahindra).
© FormulaE
Mitch Evans
"Ottenere la vittoria a Miami è stato una grande spinta per me personalmente ovviamente, ma anche per tutta la squadra. È stata una di quelle gare in cui tutto si è incastrato alla perfezione e mettere a segno la mia quindicesima vittoria in Formula E con la Jaguar l'ha resa ancora più speciale. Jeddah rappresenta una sfida completamente diversa. Abbiamo dimostrato di avere il ritmo, e se eseguiamo bene entrambe le gare, abbiamo una grande opportunità per sfruttare davvero questo slancio."
Nico Müller
Quella di Jeddah è una pista interessante, si adatta bene alla GEN3 Evo. Una gara notturna è sempre speciale. Sarà la prima gara della stagione con il Pit Boost, il che renderà tutto più impegnativo, avendo due gare completamente diverse. Rende anche la preparazione più intensa, perché ci stiamo preparando per due scenari diversi. Abbiamo una base solida, la macchina e il team stanno andando bene, e ora si tratta di ottimizzare il pacchetto per questo circuito e le condizioni".
© FormulaE
RITORNO DEL PIT BOOST
Il doppio appuntamento di Jeddah vedrà l'esordio stagionale del Pit Boost, una rivoluzionaria tecnologia di ricarica che arricchisce il le gare a livello di strategia. Il Pit Boost è una caratteristica innovativa e obbligatoria che - a metà gara - prevede un aumento energetico del 10% (3,85 kWh) tramite un boost di 30 secondi e 600 kW nella corsia dei box. Sarà utilizzato durante una delle due gare delle tappe doubleheader della dodicesima stagione: Jeddah appunto e poi Berlino, Monaco, Shanghai Tokyo e la finale di Londra. Tutti i piloti devono fermarsi durante la gara per questa energia extra, tuttavia a ogni squadra viene fornito un solo impianto Pit Boost, impedendo così il doppio pit stop in sequenza. I piloti devono utilizzare il Pit Boost quando il loro stato di carica (SoC) è sotto il 60% e sopra il 40% al momento del boost. Il timing del Pit Bost varia da pilota a pilota a seconda della strategia di consumo che ciascuno di essi ha impostato durante la prima fase della gara. Per questa stagione, sarà disponibile solo un'attivazione (della durata di sei minuti) della modalità Attack durante le gare Pit Boost.
© FormulaE
GAREGGIARE SOTTO LE LUCI
Oltre al primo doppio evento della stagione, l'E-Prix di Jeddah 2026 tornerà come gara notturna. Correre di notte comporta molte cose nuove su cui pensare rispetto alla solita routine diurna, inclusi pneumatici ed efficienza della batteria.Con le sessioni notturne, le temperature della pista saranno più fresche rispetto a quelle sperimentate durante il giorno, il che aiuta sicuramente a ridurre l'usura degli pneumatici Hankook. Tuttavia, spesso i piloti faticano a portare le gomme alle temperature ideali a causa dell'asfalto più freddo, che porta a una mancanza di aderenza nei momenti cruciali. Oltre alle temperature dei binari, anche temperature dell'aria più fredda aiutano la batteria e la rendono più efficiente.
EVO SESSIONS RITORNA A JEDDAH
Dopo il grande successo delle EVO Sessions lo scorso anno, che ha attirato nomi come Brooklyn Beckham, Sergio Agüero e MrBeast, l'evento è tornato di nuovo questa stagione. Annunciato durante la trasmissione dell'E-Prix di Miami del mese scorso, questo evento di un giorno vede per la prima volta i più grandi creatori del mondo prendere il volante della vettura da corsa elettrica più veloce del mondo. EVO Session segna il ritorno del amato collettivo di corse di YouTube, Senõr Frogs, guidato da TheBurntChip con Behzinga, WillNE, Arthur TV, Calfreezy e Izzy Hammond che completano la formazione del team. Il Team QuickStars sarà guidato da Vikkstar, con Khaby Lame, Max Klymenko, Stan Bruinick (Browney), Emelia Hartford e JUCA Viapri.Svolto dopo il doppio weekend di Formula Erace al circuito di Jeddah Corniche, lo spettacolo sarà disponibile in diretta su YouTube il 15 febbraio.
© FormulaE
Ragazze FIA in pista al Jeddah Miami E-Prix
Riaffermando il proprio impegno per l'educazione e l'inclusività di genere nel motorsport, l'iniziativa FIA Girls on Track per la Stagione 12 mira a raggiungere ancora più giovani donne in ogni mercato delle corse, supportando la crescente domanda di giovani donne che cercano opportunità e supporto per intraprendere carriere nel motorsport. L'attività FIA Girls on Track per i Miami E-Prix 2026 include: accogliere fino a 120 giovani donne per il programma FIAGirls on Track durante tutta la settimana di gara. I partecipanti parteciperanno a workshop, videogiochi, colloqui di carriera e una Pit Lane Walk, promuovendo l'empowerment e l'educazione nel motorsport e nell'ingegneria - mentre quattro partecipanti parteciperanno alla cerimonia del podio, mettendo le giovani donne visibilmente al centro del thesport. Il programma FIA Girls on Track è orgogliosamente supportato da Hankook (Partner Presentante) e AutoLiv (Partner Ufficiale).
Driving Force presentato da PIF E360: In vista dell'E-Prix di Jeddah, Driving Force presentato da PIF E360 ha tenuto workshop liveschool a Jeddah, utilizzando le corse elettriche come una potente piattaforma reale per dare vita all'educazione STEM e alla sostenibilità. Progettati per stimolare curiosità e fiducia, i workshop forniscono agli studenti competenze di problem solving e conoscenze rivolte al futuro, mostrando al contempo come innovazione, tecnologia pulita e sport possano aprire strade verso carriere in mobilità, ingegneria e sostenibilità.
Partnership Better Futures Fund con il FirstAutism Centre: Attraverso il Better Futures Fund, Formula E rinnova la sua collaborazione con il First Autism Centre, un'organizzazione locale leader dedicata a dare potere alle persone con disturbo dello spettro autistico affinché raggiungano il loro pieno potenziale e conducano vite appaganti. Durante la settimana della gara, la collaborazione sarà attivata attraverso un caffè in paddock e un'esperienza tradizionale di regali artigianali, celebrando la cultura saudita creando al contempo momenti inclusivi e centrati sull'essere umano che rafforzano l'impegno della Formula E per l'accessibilità e l'impatto sulla comunità.
Coinvolgimento della Comunità: il CommunityTour di Formula E accoglierà studenti della zona proveniente da scuole e università per un'esperienza immersiva al centro del campionato. Il programma combina l'accesso dietro le quinte - inclusi una passeggiata nella pit lane, l'accesso ad arene da gioco e la visione di Free Practice 1 - con una conferenza universitaria dedicata presso l'Università di Business & Technology. Insieme, queste esperienze collegano l'entusiasmo delle corse con l'ispirazione reale per la carriera, contribuendo a costruire un futuro canale di talenti per il settore.