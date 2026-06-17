Jeremy Clarkson: "Ho un tumore alla prostata aggressivo"

Dietro l’irriverenza e l'ironia tagliente che lo hanno reso una delle icone televisive globali più amate, si nascondeva da mesi una battaglia personale drammatica. Jeremy Clarkson, celebre volto di Top Gear e The Grand Tour, ha rivelato pubblicamente di aver ricevuto una diagnosi di cancro alla prostata in forma aggressiva. Il giornalista e conduttore britannico, che ha spento 66 candeline lo scorso aprile, ha scelto di condividere questo momento di profonda vulnerabilità direttamente con il suo pubblico.

Il più amato

La scoperta della malattia risale allo scorso mese di maggio, quando Clarkson si è sottoposto a una serie di controlli medici di routine e a una successiva biopsia che ha confermato la natura maligna e la spiccata aggressività della neoplasia. Fortunatamente, il tumore è stato individuato in una fase molto precoce, permettendo all'equipe medica di intervenire tempestivamente. Il conduttore è stato così sottoposto a un delicato intervento chirurgico mirato alla rimozione di tessuto compromesso: "Se non avessi fatto quel controllo e non avessero preso il problema in tempo, questo avrebbe potuto essere il mio ultimo raccolto", ha confessato.

Una lunga battaglia

Tuttavia, il percorso di guarigione si sta rivelando più tortuoso del previsto. "Diciamo che parte della terapia è andata storta", ha spiegato il presentatore ai telespettatori con il suo consueto pragmatismo, confermando la necessità di rimanere ricoverato per ulteriori accertamenti e di doversi sottoporre a un nuovo intervento chirurgico nelle prossime settimane. "Se tutto andrà bene, ci rivedremo per la sesta stagione. E se così non fosse, beh... grazie a tutti", ha concluso il giornalista.