Per molti appassionati americani di automobili, la Tail of the Dragon è una delle strade di riferimento. 318 curve in totali tra Tennessee e North Carolina. Uno di quei posti dove il cuore batte forte, le gomme fischiano ma l’errore è sempre dietro l’angolo. Stavolta a farne le spese è stata una Ferrari 458 Spider, praticamente sbriciolata contro un camion dei traslochi.

Traiettoria sbagliata

La scena è stata ripresa da più videocamere presenti lungo la strada, segno che non si trattava di una gita improvvisata, ma probabilmente di uno dei raduni organizzati che popolano la Dragon da marzo a novembre. La rossa di Maranello, l’ultima con motore V8 aspirato nella storia della Casa, affronta un tornante destro con velocità eccessiva. L’anteriore scivola, l’auto va lunga e invade la corsia opposta: proprio quando dall’altra parte sta arrivando un camion.

458 distrutta

L’impatto è devastante. L’avantreno sinistro si accartoccia e la ruota viene letteralmente strappata via dalla sospensione. Il colpo è talmente violento da sollevare la parte posteriore del camion, che ricade più avanti con il ponte visibilmente fuori asse. Chi guidava la Ferrari si è trovato nel giro di pochi istanti a passare dal sogno della “strada perfetta” alla realtà più amara possibile. A rendere la vicenda ancora più grottesca è l’ipotesi che la supercar fosse a noleggio. Alcuni adesivi sulla fiancata lasciano pensare a un’auto presa per l’occasione. Se fosse vero, al danno si aggiungerebbe una bolletta assicurativa da far tremare i polsi.