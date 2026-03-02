La Juve si aggrappa al sogno Champions con due strani alleati: il calendario e... l'Inter

Nel calcio spesso la casualità gioca un ruolo incredibilmente determinante. La situazione attuale della Juventus ne è una dimostrazione, considerando soprattutto quello che è successo alla fine di Roma-Juventus. Quel punto preso in una maniera quasi disperata potrebbe salvare la stagione bianconera. Già, quel punto strappato grazie a due giocatori buttati dentro quasi per disperazione. La stessa disperazione che Spalletti aveva dimostrato nei confronti di Boga per i suoi errori, fino al gol che ha riaperto la partita. Boga, proprio come Gatti, non è in prima fascia nelle gerarchie della squadra, eppure proprio da loro è arrivata la scossa che ha rimesso tutto in piedi.