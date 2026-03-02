Gatti meglio di David e Openda... Morata, un bollito e Cholito mata-Sarri

SOTTOVALUTATO – Il basso profilo è il “manifesto” della carriera di Fabio Grosso. Uno degli eroi mondiali del 2006 ma uno dei meno celebrati della Banda Lippi. Eppure Grosso nella cavalcata mondiale di venti anni fa è stato decisivo in ben tre momenti: suo il rigoretto procurato negli ottavi contro l’Australia e trasformato da Totti, suo il primo gol nella vittoriosa semifinale di Dortmund contro la Germania e suo l’ultimo rigore della finale contro la Francia con Barthez battuto e il volo verso la gloria del quarto titolo iridato. In quell’avventura tedesca Grosso fu titolare giocando per intero sei partite su sette (per un totale di 600 minuti, supplementari compresi) rimanendo in panchina solo contro gli Usa nel girone eliminatorio: soltanto Cannavaro, Pirlo e Perrotta, tra i giocatori di campo, raccolsero più minuti di lui. Il Grosso allenatore ha fatto la sua bella gavetta collezionando anche un paio di non fortunatissime esperienze all’estero: in Svizzera (Sion) e Francia (Olympique Lione). Due le stellette conquistate sul campo: la promozione dalla B con il Frosinone nel 2023 e con il Sassuolo nel 2025. Questo era il suo primo campionato di A dall’inizio, le sue uniche tre presenze in panchina nella massima divisione (nel 2019-20) erano state disastrose: Brescia-Torino 0-4, Roma-Brescia 3-0 e Brescia-Atalanta 0-3 con conseguente esonero. Molti storcevano il naso per la decisione del diesse neroverde Carnevali di confermare l’allenatore della promozione. E invece zitto zitto e quatto quatto Grosso sta facendo un campionato sontuoso. Il suo Sassuolo è al momento ottavo con 38 punti e dunque già ampiamente in salvo con undici partite ancora da giocare. Ed ha completato con la strepitosa vittoria sull’Atalanta in inferiorità numerica per quasi tutta la partita un mese magico fatto di 5 vittorie nelle ultime 6 gare (unica macchia lo 0-5 contro l’Inter). Insomma, un Grosso da applausi. Quasi come nella magica notte dell’Olympiastadion di Berlino, addì 9 luglio 2006.