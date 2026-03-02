Gasp si gode Malen ma deve lavorare sui nervi dei suoi difensori per prendersi la Champions

Nonostante i tre gol della Juventus, la Roma resta la difesa meno battuta del campionato: 19 gol subiti contro i 20 di Milan e Como, i 21 dell’Inter. È la prima volta in questo campionato che i giallorossi subiscono tre gol tutti insieme. Ma non finisce qui. Non è forse un caso che quei tre gol siano arrivati proprio dalla Juventus, perché la Roma sta soffrendo enormemente gli scontri diretti contro le prime in classifica: zero vittorie in stagione contro Inter, Milan, Napoli e Juventus. Tutto questo non impedisce alla squadra giallorossa di coltivare le proprie ambizioni per un posto nella prossima edizione della Champions League, però ovviamente non vanno ripetute le distrazioni degli ultimi minuti dell’Olimpico, possibilmente vanno evitate le furiose discussioni che hanno fatto seguito sia al gol di Boga sia a quello di Gatti.