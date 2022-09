Il terzo gioiello di Horacio Pagani: svelata la Utopia

LA PRESENTAZIONE

V12 e 864 cc: prezzo a partire da 2,15 milioni di euro

Ecco la Pagani Utopia





















































© ufficio-stampa 1 di 28 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Non è più... Utopia: Horacio Pagani ha svelato al mondo la sua terza creatura dopo la Zonda e la Huarya. Il progetto C10 ha preso appunto il nome di Utopia: semplicità, leggerezza e piacere di guida, questo l'ideale che ha dato via allo sviluppo della nuova hypercar contro le tendenze del momento. Elettrico? No, solo un meraviglioso motore V12. Uno splendido tuffo nel passato: niente doppia frizione, solo un puro cambio manuale o robotizzato a sette rapporti.

Da qui appunto il nome Utopia: per il filosofo Thomas More, nel 1516, Utopia era un luogo ideale che non esisteva e da allora questo nome indica luoghi soltanto immaginati, sognati. Ma per coloro che plasmano il proprio futuro, per i creativi visionari, l’utopia esiste: si tratta “semplicemente” di scoprirla!

Sei anni di lavoro per arrivare al risultato finale, con un risultato stilistico eccezionale. Legata al dna del marchio Utopia è meno spigolosa e ha una forma armoniosa, sviluppata per una aerodinamica migliore. Il bilanciamento della downforce è spostato al 54% sull'asse posteriore, ma pure lo splitter frontale è in grado di generare deportanza.

A spingerla un motore V12 6.0 biturbo realizzato in esclusiva dalla Mercedes-AMG e privo di qualsiasi forma di elettrificazione. L'unità eroga 864 CV e 1.100 Nm, dichiara 262 kg di peso, raggiunge i 6.700 giri/minuto ed è omologata per la circolazione stradale a livello mondiale. I clienti, infine, potranno scegliere se avere il cambio manuale o automatico. Ultima informazione, il prezzo: si parte da 2,15 milioni di euro in Europa e forse anche per questo è Utopia per molti.

LA PAGANI UTOPIA AL MUSEO NAZIONALE SCIENZA E TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI DI MILANO

È il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia nel cuore di Milano ad ospitare l’unveiling ufficiale della nuova Hypercar Pagani, l’auto pronta a scrivere il terzo capitolo della storia automobilistica del brand, intitolato: Pagani Utopia. All’interno della suggestiva Sala del Cenacolo, circondata dai disegni originali di Leonardo da Vinci, la nuova creazione dell’Atelier modenese firmata Horacio Pagani racconta un’idea automobilistica visionaria e in controtendenza, utopica, romanticamente lontana dal significato attuale di automobile. E lo fa tenendo fede al più puro spirito Pagani che nel principio leonardesco di Arte e Scienza trova, da sempre, l’elemento alla base delle sue automobili. E non poteva esserci location migliore per presentare la nuova nata: Milano, città cosmopolita dove visse l’artista e il Museo che ospita le Gallerie Leonardo, la più grande esposizione permanente al mondo dedicata a Leonardo da Vinci ingegnere, umanista e indagatore della natura.



INFO MOSTRA- Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci | Via San Vittore 21, 20123 Milano- mercoledì 14 - domenica 25 settembre 2022- Orari: martedì-venerdì 9.30-17.00; sabato, domenica e festivi 9.30-18.30- Ultimo ingresso: 1 ora prima della chiusura.- La mostra è inclusa nel biglietto d’ingresso al Museo