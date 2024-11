Il ritorno della Maserati Biturbo Shamal

Non solo prestazioni ma anche l'occhio vuole la sua parte. Il centro stile di Modena Automobili ha completamente ridisegnato questo bolide mantenendo alcuni stilemi del modello originale. L'auto è realizzata in acciaio e in gran parte carbonio per alleggerirne il peso, il frontale presente la calandra ribassata, gruppi ottici a LED dal design rivisitato (incassati in una struttura in carbonio), prese d'aria maggiorata per il raffreddamento pinze freno insieme a uno splitter aerodinamico e aggressivo.