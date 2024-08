Il progetto DR in Molise, nuovo stabilimento

L'INCONTRO AL MIMIT

2% di quota di mercato, 36.000 auto immatricolate nel 2023, un fatturato di 700 milioni di euro. Quella che a molti sembrava una scommessa oggi è una realtà che punta all’Europa. Sono 5 i brand di DR Automobiles Groupe per un totale di 24 carline. 398 showroom in Italia, 30 dealer in Spagna e da settempre partirà la distribuzione anche in Repubblica Ceca e Slovacchia. Nel 2025 l'obiettivo di sbarcare nel mercato belga, francese e tedesco.

Il gruppo di Macchia D’Isernia sta progettando un nuovo impianto per la realizzazione totale dei veicoli in Italia anche quelli full electric. Oggi l'incontro al Ministero delle Imprese e del Made in Italy tra il fondatore Di Risio e il Ministro Urso. Al centro della riunione la transizione green del settore e i piani di sviluppo dell'azienda in Italia, si apprende dal profilo ufficiale X del MIMIT. In attesa di scoprire se ci potrà essere un potenziale legame futuro con i distretti dell'automotive vicini di casa: vedi Cassino, Termoli e Val di Sangro, DR ha annunciato a settembre il rilancio di uno storico brand italiano.