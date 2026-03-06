Sci Cdm: discesa libera Val di Fassa, Pirovano in testa quando sono scese le migliori

06 Mar 2026 - 12:27

Laura Pirovano é in testa nella discesa libera di Coppa del Mondo in Val di Fassa, quando sono scese le migliori, 25 atlete. L'azzurra in 1'21"40 e' davanti alla tedesca Emma Aicher (1'21"41), leader della classifica di specialità in Coppa. Terzo tempo provvisorio per l'americana Breezy Johnson (1'21"69). Male Sofia Goggia, che puntava a recuperare punti in classifica sulla Aicher: la bergamasca ha per ora il 16/o tempo (1'22"30).

