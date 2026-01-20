Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
drive up
Novità

Il nuovo Hummer elettrico è una furia

 Importanti aggiornamenti tecnici e di software permettono al "super truck" potenza e prestazioni estreme

di Redazione Drive Up
20 Gen 2026 - 16:50
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

L'Hummer non è una vettura come le altre. Nessuno è come lui: mezzo militare prestato a un utilizzo pubblico. Un inedito nella storia dell'industria automobilistica che ha affascinato personaggi dello spettacolo e VIP per via delle sue qualità in termini di sicurezza e usabilità. La versione elettrica vuole alzare ulteriormente il livello delle prestazioni, con una scheda tecnica....spaventosa.
Model Year 2026
Con il 2026, gli aggiornamenti tecnici e di software ne modificano sensibilmente le capacità. La principale novità è King Crab: una nuova modalità di sterzata posteriore avanzata pensata per l’off-road. Le ruote posteriori girano più velocemente di quelle anteriori, migliorando la manovrabilità su percorsi stretti e tecnici. La funzione è di serie su versioni 2X e 3X e sarà disponibile anche sui modelli dal 2022 al 2025 tramite aggiornamento da remoto.
Super potente
Trattandosi di un veicolo pronto a tutto, le funzionalità a disposizione assolvono a qualunque funzione l'automobilista richieda. Tra le innovazioni del MY2026, la ricarica bidirezionale (vehicle-to-vehicle e vehicle-to-home), gli aggiornamenti al sistema Super Cruise con integrazione Google Maps e nuove funzioni di assistenza alla guida, oltre a un comfort di marcia migliorato grazie alla taratura rivista delle sospensioni. La versione 3X Pickup raggiunge i 1.160 CV, confermandosi il pick-up più potente della sua categoria e accelera da 0 a 100 km/h in 2,8 secondi.
Comfort e tecnologia
Il prezzo supera i 100 mila dollari e le aspettative di un comfort da prima classe dovrebbero essere state rispettate. L’infotainment da 13,4 pollici con  servizi Google amplia le possibilità di intrattenimento e connettività, mentre il design si aggiorna con nuovi colori esterni e interni. Al vertice della gamma, la Carbon Fiber Edition, edizione limitata per Pickup e SUV 3X, si distingue per finiture dedicate in fibra di carbonio, cerchi specifici da 22 pollici e una livrea esclusiva Magnus Gray Matte.

Ti potrebbe interessare

nuovo
hummer
hummer elettrico
furia

Ultimi video

01:50
L'editoriale: Cina-Stati Uniti, la sfida globale

L'editoriale: Cina-Stati Uniti, la sfida globale

01:04
Una Ducati sulla neve

Una Ducati sulla neve

02:40
MAG SRV WRC1 TOYOTA OGIER GAP SRV

Navigatore di Evans per un giorno sulla GR Yaris Rally1

00:14
Sabato alle 13.45 Drive Up Winter Edition

Sabato alle 13.45 Drive Up Winter Edition

02:32
Toyota si prepara al Mondiale Rally

Toyota si prepara al Mondiale Rally

01:20
BYD sorpassa Tesla

BYD sorpassa Tesla

02:04
Salone dell'Auto di Bruxelles

Salone dell'Auto di Bruxelles

01:57
Aprilia, anno decisivo

Aprilia, anno decisivo

01:24
Dakar 2026, la penultima tappa

Dakar 2026, la penultima tappa

01:28
Hennessey Venom F5 Roadster, emozioni a cielo aperto

Hennessey Venom F5 Roadster, emozioni a cielo aperto

01:36
Un'auto protagonista, arriva Kia Seltos

Un'auto protagonista, arriva Kia Seltos

02:05
Jeep, una certezza del mercato mondiale: 2025 al top

Jeep, una certezza del mercato mondiale: 2025 al top

02:32
Mercedes SL R107, la macchina per "American Gigolò

Mercedes SL R107, la macchina per "American Gigolò

02:01
Agile, raffinata, sportiva: Alpine A390

Agile, raffinata, sportiva: Alpine A390

03:22
Tutte le novità di Stellantis al Salone di Bruxelles 2026

Tutte le novità di Stellantis al Salone di Bruxelles 2026

01:50
L'editoriale: Cina-Stati Uniti, la sfida globale

L'editoriale: Cina-Stati Uniti, la sfida globale

I più visti di Drive Up

Perché Dacia ha vinto la Dakar 2026

In viaggio con Duster: "My Dacia Road" unisce l'Italia

In viaggio con Duster: "My Dacia Road" unisce l'Italia

Il motore Diesel è alla fine

La Ferrari più strana di sempre

L'incredibile collezione di auto di Mr Bean

BYD sorpassa Tesla

BYD sorpassa Tesla

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
18:04
Jacobs ritrova Camossi: il ritorno della coppia d'oro olimpica
18:01
Gosens rivela: "Seguii il funerale di mia nonna dal telefono per giocare contro l'Inter. Poi mi feci male"
18:00
Il ct: "Chiedo scusa al calcio", ma per il Senegal è in arrivo la stangata: Mondiali a rischio?
17:50
Oliynykova scuote Melbourne: la dedica al padre soldato, la maglia per l'Ucraina e i tatuaggi sul volto
17:35
Del Piero debutta a Striscia la notizia nei panni di "Capitan Alex"