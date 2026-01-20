Il nuovo Hummer elettrico è una furia

L'Hummer non è una vettura come le altre. Nessuno è come lui: mezzo militare prestato a un utilizzo pubblico. Un inedito nella storia dell'industria automobilistica che ha affascinato personaggi dello spettacolo e VIP per via delle sue qualità in termini di sicurezza e usabilità. La versione elettrica vuole alzare ulteriormente il livello delle prestazioni, con una scheda tecnica....spaventosa.

Model Year 2026

Con il 2026, gli aggiornamenti tecnici e di software ne modificano sensibilmente le capacità. La principale novità è King Crab: una nuova modalità di sterzata posteriore avanzata pensata per l’off-road. Le ruote posteriori girano più velocemente di quelle anteriori, migliorando la manovrabilità su percorsi stretti e tecnici. La funzione è di serie su versioni 2X e 3X e sarà disponibile anche sui modelli dal 2022 al 2025 tramite aggiornamento da remoto.

Super potente

Trattandosi di un veicolo pronto a tutto, le funzionalità a disposizione assolvono a qualunque funzione l'automobilista richieda. Tra le innovazioni del MY2026, la ricarica bidirezionale (vehicle-to-vehicle e vehicle-to-home), gli aggiornamenti al sistema Super Cruise con integrazione Google Maps e nuove funzioni di assistenza alla guida, oltre a un comfort di marcia migliorato grazie alla taratura rivista delle sospensioni. La versione 3X Pickup raggiunge i 1.160 CV, confermandosi il pick-up più potente della sua categoria e accelera da 0 a 100 km/h in 2,8 secondi.

Comfort e tecnologia

Il prezzo supera i 100 mila dollari e le aspettative di un comfort da prima classe dovrebbero essere state rispettate. L’infotainment da 13,4 pollici con servizi Google amplia le possibilità di intrattenimento e connettività, mentre il design si aggiorna con nuovi colori esterni e interni. Al vertice della gamma, la Carbon Fiber Edition, edizione limitata per Pickup e SUV 3X, si distingue per finiture dedicate in fibra di carbonio, cerchi specifici da 22 pollici e una livrea esclusiva Magnus Gray Matte.