US Open: Sonego fa soffrire Zverev, l'azzurro cede solo al quinto set

Un sontuoso Lorenzo Sonego rende la vita difficile ad Alexander Zverev nel match di primo turno degli US Open, ultima prova del Grande Slam. Opposto al numero uno del seeding, il 31enne torinese ha dato battaglia per quattro ore e 55 minuti, prima di arrendersi al quinto set: 6-4, 3-6, 6-7(9), 7-5, 6-4 i parziali in favore di Zverev. Il terzo, quarto e quinto set sono durati oltre un'ora. Nel prossimo turno il tedesco, finalista sul cemento di Flushing Meadows nel 2020, affronterà il francese Quentin Halys.