Us Open: Monfils passa al secondo turno, è il tennista più anziano a vincere una partita nel torneo

02 Set 2026 - 09:09
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Nel giorno del suo 40esimo compleanno Gael Monfils ha vinto al primo turno degli Us Open, ultima prova del Grande Slam, contro Adolfo Daniel Vallejo per 2-6, 6-1, 6-2, 6-0. Il pubblico ha tributato al francese una fragorosa ovazione. Monfils ha riportato indietro le lancette dell'orologio e ha rinviato la fine della sua carriera nei tornei del Grande Slam, diventando il tennista più anziano a vincere un incontro agli US Open da quando Jimmy Connors, sconfisse Jaime Oncins il 2 settembre 1992, giorno del suo 40esimo compleanno. "È stato sicuramente un momento molto speciale. Giocare il giorno del mio quarantesimo compleanno è speciale. Voi ragazzi l'avete reso, tipo, incredibile", ha detto Monfils ai tifosi presenti al Louis Armstrong Stadium, che poi gli hanno cantato 'Tanti auguri'. 

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