Us Open: Monfils passa al secondo turno, è il tennista più anziano a vincere una partita nel torneo

Nel giorno del suo 40esimo compleanno Gael Monfils ha vinto al primo turno degli Us Open, ultima prova del Grande Slam, contro Adolfo Daniel Vallejo per 2-6, 6-1, 6-2, 6-0. Il pubblico ha tributato al francese una fragorosa ovazione. Monfils ha riportato indietro le lancette dell'orologio e ha rinviato la fine della sua carriera nei tornei del Grande Slam, diventando il tennista più anziano a vincere un incontro agli US Open da quando Jimmy Connors, sconfisse Jaime Oncins il 2 settembre 1992, giorno del suo 40esimo compleanno. "È stato sicuramente un momento molto speciale. Giocare il giorno del mio quarantesimo compleanno è speciale. Voi ragazzi l'avete reso, tipo, incredibile", ha detto Monfils ai tifosi presenti al Louis Armstrong Stadium, che poi gli hanno cantato 'Tanti auguri'.