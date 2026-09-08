Il Defender potrebbe entrare nell'esercito britannico

Sarà un derby tutto inglese quello che per vincere la maxi commessa dell'esercito britannico. In palio c'è la fornitura di mezzi fuoristrada per le forze armate e a "giocarsela" saranno Land Rover Defender e Ineos Grenadier. Le due icone 4X4 presenteranno versioni allestite specificatamente per esigenze militari.

Non a uso civile

Il bando del Ministero della Difesa inglese, denominato Light Mobility Vehicle Programme, riguarda la fornitura strategica di migliaia di esemplari. Land Rover ha sviluppato la Defender Wolf Series II: abbandona il telaio a longheroni per una monoscocca specifica, sviluppata in modo che possa sopportare sollecitazioni estreme in un contesto d'uso militare e non civile. Essendo una commessa sensibile, il marchio inglese non ha comunicato quali sono le motorizzazioni scelte.

Estreme

Ineos ha deciso di militarizzare il suo Grenadier senza tuttavia effettuare modifiche tecniche radicali. La scelta dell'azienda, nata come spin-off della multinazionale della chimica, è stata di puntare sui servizi di bordo e sulla versatilità di utilizzo. Ineos non si limiterà a presentare al bando un'unica versione: per l'occasione ha sviluppato le varianti Enhanced Protection Vehicle (EPV), Enhanced Protection Vehicle (EPV) e Multi-Role Light Vehicle (MRLV) con carrozzeria blindata e antiproiettile.