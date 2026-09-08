Collaborazioni

Il Defender potrebbe entrare nell'esercito britannico

L'icona di casa Land Rover dovrà vedersela con l'Ineos Grenadier

di Redazione Drive Up
08 Set 2026 - 15:09
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Sarà un derby tutto inglese quello che per vincere la maxi commessa dell'esercito britannico. In palio c'è la fornitura di mezzi fuoristrada per le forze armate e a "giocarsela" saranno Land Rover Defender e Ineos Grenadier. Le due icone 4X4 presenteranno versioni allestite specificatamente per esigenze militari.
Non a uso civile 
Il bando del Ministero della Difesa inglese, denominato Light Mobility Vehicle Programme, riguarda la fornitura strategica di migliaia di esemplari. Land Rover ha sviluppato la Defender Wolf Series II: abbandona il telaio a longheroni per una monoscocca specifica, sviluppata in modo che possa sopportare sollecitazioni estreme in un contesto d'uso militare e non civile. Essendo una commessa sensibile, il marchio inglese non ha comunicato quali sono le motorizzazioni scelte.
Estreme
Ineos ha deciso di militarizzare il suo Grenadier senza tuttavia effettuare modifiche tecniche radicali. La scelta dell'azienda, nata come spin-off della multinazionale della chimica, è stata di puntare sui servizi di bordo e sulla versatilità di utilizzo. Ineos non si limiterà a presentare al bando un'unica versione: per l'occasione ha sviluppato le varianti Enhanced Protection Vehicle (EPV), Enhanced Protection Vehicle (EPV) e Multi-Role Light Vehicle (MRLV) con carrozzeria blindata e antiproiettile.

Ti potrebbe interessare

videovideo
defender
land rover defender
esercito

Ultimi video

01:46
WEC in pista ad Austin

WEC in pista ad Austin

01:37
Capella: "Leclerc, vi spiego la crisi"

Capella: "Leclerc, vi spiego la crisi"

01:03
Kimi conquista tutti

Kimi conquista tutti

01:47
Tutti pazzi per Kimi

Tutti pazzi per Kimi

01:31
Antonelli, sei storia!

Antonelli, sei storia!

25:58
Puntata del 5 settembre #DriveUp

Puntata del 5 settembre #DriveUp

02:10
Polestar 4 si trasforma in SUV, versatilità e praticità di utilizzo

Polestar 4 si trasforma in SUV, versatilità e praticità di utilizzo

01:41
Changan presenta Deepal S07 e S05, gusto europeo e tecnologia

Changan presenta Deepal S07 e S05, gusto europeo e tecnologia

01:31
Geely a Napoli per il sociale, un regalo speciale per il rinascimento urbano

Geely a Napoli per il sociale, un regalo speciale per il rinascimento urbano

01:58
Peugeot Polygon Concept, uno sguardo al futuro dei modelli della casa del leone

Peugeot Polygon Concept, uno sguardo al futuro dei modelli della casa del leone

02:30
Maserati Grecale, un SUV premium ad alte prestazioni

Maserati Grecale, un SUV premium ad alte prestazioni

03:07
Ferrari Amalfi Spider, un mix tra sportività e classe

Ferrari Amalfi Spider, un mix tra sportività e classe

15:20
La puntata del 3 settembre #DriveUp

La puntata del 3 settembre #DriveUp

01:36
L'editoriale: il primo semestre del mercato europeo dell'auto

L'editoriale: il primo semestre del mercato europeo dell'auto

02:00
A tu per tu con Stefano Domenicali

A tu per tu con Stefano Domenicali

01:46
WEC in pista ad Austin

WEC in pista ad Austin

I più visti di Drive Up

Dalla periferia alle Ferrari da 20 milioni: il riscatto del rapper

Elodie nuda per il calendario Pirelli: è la protagonista

Volkswagen: "Non ci sarà più il motore diesel per l'intera gamma"

Dopo l'alluvione, Fiat seppellì centinaia di 500

Ferrari Amalfi Spider, un mix tra sportività e classe

Ferrari Amalfi Spider, un mix tra sportività e classe

La supercar da record dei nazisti

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
17:52
Inter, è il giorno del Bernabeu: tutte le ultime sulla sfida del Bernabeu
17:56
Napoli-Arsenal: salta la conferenza di Arteta, ecco il motivo
17:46
Napoli, Allegri: "Anguissa è fuori gioco per un problema all'adduttore"
17:40
F1, le mescole Pirelli per Madrid e la sfida della curva "Monumental"
Amrabat
17:33
Amrabat lascia la Nazionale marocchina: "Con questo allenatore non mi sento di continuare"