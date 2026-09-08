Retroscena Cisse: "Era del Psv, è stato lui a scegliere il Milan"

08 Set 2026 - 16:01
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© italyphotopress

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Una sliding door che potrebbe aver cambiato per sempre una carriera. Alphadjo Cisse sta brillando in queste prime uscite con il Milan. Il classe 2006 ha avuto un impatto devastante con il mondo rossonero, con subito due gol, curiosamente entrambi a Torino, contro Toro e Juve. E pensare che la Serie A stava per perdere anche questo talento italiano. Cisse infatti a gennaio 2026 era pronto a trasferirsi in Olanda e diventare un nuovo calciatore del Psv. A raccontare l'inversione a U dei questa trattativa è stato il ds del Catanzaro, dove Alphadjo si è messo in mostra: "L'accordo con il PSV era stato raggiunto quando il Milan si è fatto avanti. A quel punto, il giocatore ha preferito andare al Milan, e così abbiamo fatto anche noi, perché questo significava che sarebbe rimasto a Catanzaro fino alla fine della stagione. È stato un peccato che si sia infortunato poco dopo. Altrimenti, con lui in squadra, avremmo potuto finire ancora più in alto."

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