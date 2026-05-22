Il Caudron Renault Rafale C.460 è tornato a volare

Non tutti sanno che per arrivare alla Rafale, Renault è partita da un aereo. Questa è la storia del Caudron Rafale C.460, anno di produzione 1934. In comune non c'è solo il nome, ma molto di più. Una storia tornata oggi da attualità perché siamo stati in Francia, a Melun, per assistere al primo volo dell'iconico velivolo dopo il restauro. Un'impresa non da poco, iniziata a luglio 2024. Un lavoro meticoloso portato avanti da Aéro Restauration Service (ARS) di Digione, sotto la direzione del pilota e restauratore Bruno Ducreux. Un lavoro che ha riguardato tutta la struttura: il telaio è stato completamente smontato, ispezionato e rafforzato prima di procedere con successo al montaggio a secco. Dopo il rimontaggio, il motore ha completato una serie di test di avviamento che hanno costituito una fase determinante del progetto di restauro.