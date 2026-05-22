aereo mitico

Il Caudron Renault Rafale C.460 è tornato a volare

Il primo volo dopo il restauro durato 10 mesi

di Simone Redaelli
22 Mag 2026 - 14:10
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Non tutti sanno che per arrivare alla Rafale, Renault è partita da un aereo. Questa è la storia del Caudron Rafale C.460, anno di produzione 1934. In comune non c'è solo il nome, ma molto di più. Una storia tornata oggi da attualità perché siamo stati in Francia, a Melun, per assistere al primo volo dell'iconico velivolo dopo il restauro. Un'impresa non da poco, iniziata a luglio 2024. Un lavoro meticoloso portato avanti da Aéro Restauration Service (ARS) di Digione, sotto la direzione del pilota e restauratore Bruno Ducreux. Un lavoro che ha riguardato tutta la struttura: il telaio è stato completamente smontato, ispezionato e rafforzato prima di procedere con successo al montaggio a secco. Dopo il rimontaggio, il motore ha completato una serie di test di avviamento che hanno costituito una fase determinante del progetto di restauro. 

Il volo
Qualche timido raggio di sole ha fatto da cornice al decollo del Caudron Rafale C.460 all'Aerodrome Melun Villaroche. La prova generale, a cui abbiamo avuto la fortuna di assistere, verso l’evento aeronautico “Le Temps des Hélices”. Una sorta di "collaudo" che ha rappresentato il legame indissolubile tra passato e presente. Un tuffo indietro nella storia, il rombo del motore. Vederlo spiccare il volo, un'emozione. 

Un velivolo iconico, simbolo di prestazioni e audacia
Progettato negli anni Trenta, Caudron Rafale è noto come un modello di eccellenza aerodinamica e innovazione. Nel 1934 ha scritto la storia, quando Hélène Boucher ha stabilito un nuovo record mondiale femminile di velocità. Questo veicolo è diventato il simbolo di un’epoca focalizzata su prestazioni, modernità e conquista di nuove frontiere tecnologiche.

Partecipando ai principali Saloni aeronautici come l’evento di La Ferté-Alais, Caudron Rafale sta riaccendendo lo spirito pionieristico, riportando in vita per il grande pubblico l’iconico capitolo della tradizione industriale e tecnica francese.

Renault Rafale: modello iconico della Marca
Con Renault Rafale, la Marca  è tornata nel segmento D, dimostrando tutta la forza della sua strategia incentrata sul valore. Con il distintivo look da SUV coupé, le proporzioni dinamiche e l’alto livello di qualità percepita, Rafale porta Renault in un territorio premium più emozionale, segnando la rinascita della gamma executive della Marca. Rafale, vera e propria vetrina delle competenze tecnologiche della Marca in Europa, svolge un ruolo strategico nel promuovere l’immagine e la credibilità di tutta la gamma. Disponibile con o senza sistema ibrido plug-in, Rafale è il capofila delle voiture à vivre di Renault. La versione “Atelier Alpine” dalle prestazioni avanzate, sviluppata in collaborazione con gli ingegneri di Alpine, è stata appositamente progettata per una guida piacevole ed efficiente. Il telaio specifico comprende il sistema 4Control Advanced – sospensioni intelligenti autoregolanti con quattro ruote sterzanti – e trazione integrale permanente. Inoltre, il nuovo gruppo motopropulsore hyper hybrid E-Tech plug-in offre il meglio di entrambi i mondi - termico ed elettrico – con una potenza combinata di 300 cv generati da quattro fonti (un motore termico e tre motori elettrici) ed un’autonomia fino a 105 km in modalità 100% elettrica per l’uso quotidiano.  

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