Merrell festeggia con Agility Peak 6 quarantacinque anni sui sentieri
Il brand statunitense presenta un nuovo modello da trail a massima ammortizzazione e riporta negli USA le Skyrunner World Seriesdi Redazione
© Merrell Press Office
Merrell, leader mondiale nelle calzature da hiking e outdoor, annuncia il lancio della nuovissima Agility Peak 6 insieme a un ampliamento della partnership globale con la Skyrunner World Series. In occasione del quarantacinquesimo anniversario del brand sui sentieri, questi traguardi rafforzano l’impegno di Merrell nel trailrunning ad alte prestazioni e nello sviluppo dello sport ai massimi livelli. Come parte del rinnovo della partnership, Merrell sarà il title sponsor globale della Merrell Skyrunner World Series, il circuito di riferimento per il mountain running tecnico e caratterizzato da forti dislivelli. Con diciotto skyrace in tutto il mondo, che iniziano con la 4 Refugios in Argentina e si concludono con la Marató dels Dements Skymasters in Spagna, la collaborazione ampliata introduce anche la Beast of Big Creek nello stato di Washington (USA), riportando le Skyrunner World Series negli Stati Uniti, estendendo l’accesso allo skyrunning d’élite nel mercato più grande di Merrell.
“Lo skyrunning rappresenta l’espressione più alta del trail running performante,” afferma Richard McLeod, Chief Marketing Officer di Merrell. “Questa partnership ampliata sottolinea il nostro impegno nel supportare lo sport ai suoi massimi livelli, rafforzando al contempo il nostro focus nello sviluppare prodotti in grado di affrontare il terreno tecnico di montagna.”
© Merrell Press Office
Progettata come una scarpa da trail a massima ammortizzazione adatta a tutte le distanze, la Agility Peak 6 offre una corsa fluida e reattiva che aiuta i runners a mantenere controllo e sicurezza sui terreni tecnici. Basandosi sui feedback approfonditi di atleti e consumatori raccolti con la Agility Peak 5, Merrell ha perfezionato l’inconfondibile comfort della linea migliorando al tempo stesso stabilità e trazione per soddisfare le esigenze dei runners più orientati alla performance. Al centro della scarpa si trova una nuova intersuola in schiuma FloatPro, che offre un’ammortizzazione più resistente e transizioni più fluide anche sulle lunghe distanze, abbinata per la prima volta alla tecnologia FLEXconnect a tutta lunghezza, per una stabilità adattiva su terreni irregolari.
© Merrell Press Office
Sotto il piede, una suola Vibram Megagrip con tasselli da 5 mm garantisce una presa affidabile su superfici bagnate, instabili o tecniche. La tomaia è stata completamente ridisegnata per una calzata più stabile e contenitiva, con una mesh engineered ultra traspirante, rinforzi protettivi in punta e una linguetta a soffietto per evitare l’ingresso di detriti, permettendo ai runner di rimanere concentrati e sicuri sui terreni più impegnativi.
“Abbiamo progettato la Agility Peak 6 pensando a ogni esigenza del trail runner moderno,” afferma Noreen Naroo-Pucci, Chief Product Officer di Merrell. “Ogni aggiornamento è stato pensato per garantire grip, ammortizzazione e controllo in un’unica piattaforma pensata per correre più a lungo e spingere più forte. È la scarpa da trail più avanzata che abbiamo mai realizzato.”
© Merrell Press Office
Con la continua crescita del trailrunning a livello globale, Agility Peak 6 rappresenta il più recente investimento di Merrell nello sport, mentre l'espansione della partnership con la Skyrunner World Series dimostra l’impegno del brand nel competere ai massimi livelli della disciplina. Agility Peak 6 e Agility Peak 6 GORE-TEX sono disponibili dal venedì 6 febbraio al prezzo rispettivamente di 150 e 190 dollari USA su merrell.com e presso rivenditori selezionati in tutto il mondo.
© Merrell Press Office
MERRELL
Merrell esiste per condividere il semplice potere dell’aria aperta ed è impegnata nella costruzione di un ambiente inclusivo e sostenibile per le generazioni future. Leader globale nel footwear outdoor attivo con modelli iconici come lo scarpone Moab e la slip-on Jungle Moc, Merrell si concentra sulla combinazione di performance, stile e comfort per consentire a tutti di esplorare l’outdoor con sicurezza. Il brand è stato nominato “Brand dell’Anno 2022” da Footwear News per la promozione di una visione più diversificata dell’outdoor. Visita Merrell.com o segui il brand sui social @Merrell. Merrell è una divisione di Wolverine World Wide, Inc. (NYSE: WWW), uno dei principali marketer e licenziatari globali di calzature e abbigliamento casual, lifestyle attivo, outdoor sport, athletic, per bambini e per uso professionale.
© Merrell Press Office