Conor McGregor accende a Roma la miccia di BKFC 83: "Italia nel cuore, invidio questi fighter"

“Portare a Roma BKFC è un sogno che ho fatto tanto tempo fa, e che oggi si realizza. Abbiamo creato una card incredibile, con tanti fighter italiani, a partire da Alessio Sakara, che combatterà per il titolo mondiale Cruiserweight contro Chris Camozzi. Sabato sera al PalaSport di Roma si svolgerà uno spettacolo che in Italia non si è mai visto”, ha dichiarato Gabriel Rapisarda durante la conferenza stampa di presentazione dell’evento. “Per il futuro la sfida più grande che voglio vincere è far diventare questa disciplina uno degli sport più amati dagli italiani, perché no, al pari del calcio. Ringrazio di cuore il fondatore di BKFC, David Feldman, che mi ha dato fiducia e mi ha supportato in questo viaggio, e ringrazio Conor McGregor per essere qui: è un uomo che ci ha fatto sognare e ci ha insegnato che il sogno può diventare realtà”.