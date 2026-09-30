I cinesi di Geely pronti a rilevare il team Alpine WEC

Il Gruppo Renault ha annunciato da tempo la decisione di non proseguire la propria avventura nel WEC oltre l'attuale stagione. Questo non significa, però, che la scuderia debba essere completamente smantellata: basta trovare qualcuno interessato e vendergliela. Indovinate chi si sarebbe fatto avanti? I cinesi, ovviamente.

Tocca a Geely

Sebbene non vi sia ancora nulla di concreto, le discussioni sarebbero in corso tra Signatech (titolare della scuderia insieme ad Alpine) e il gruppo Geely intenzionato a sostituire il marchio francese nella prossima stagione del mondiale endurance. Intervistato da Motorsport.com, il fondatore del team, Philippe Sinault, ha dichiarato che "daremo l’annuncio non appena avremo una decisione definitiva". Il tempo, però, stringe: il termine ultimo per l'iscrizione al campionato è fissato per il 26 novembre.

Prima volta

Se l'acquisizione dovesse andare a buon fine, sarebbe la prima volta che un marchio cinese compete in un campionato motorsport di primo livello. "Terminate le trattative con Renault, sarà tutta un’altra storia, ma noi saremo pronti, statene certi", ha continuato Sinault. Certo, la scuderia francese continuerebbe a gestire in pista la LMDh A424, però a marchio Geely. Cambiarne lo stile non sarebbe un grosso problema: "È una questione facile da gestire. Il tema principale non è questo, ma avere una visione chiara per il futuro".