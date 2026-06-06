I cani robot garantiranno la sicurezza dei Mondiali 2026

Quando si pensa alla sicurezza dei grandi eventi sportivi, l'immaginazione corre subito a schiere di agenti, telecamere a circuito chiuso e unità cinofile dal fiuto infallibile. In occasione dei Mondiali 2026, tuttavia, una parte di questi compiti di vigilanza sarà affidata direttamente all'intelligenza artificiale e alla meccatronica.

Cani robot

Hyundai ha infatti annunciato un imponente dispiegamento di forze a supporto della FIFA, inserendo nel piano di mobilità una sfilata di quasi 1.500 veicoli, ma soprattutto quattro unità speciali di Spot, il celebre cane robot sviluppato dalla controllata Boston Dynamics. I quadrupedi robotici saranno dislocati in nodi strategici del torneo. I loro compiti spazieranno dai pattugliamenti completamente autonomi al monitoraggio dei siti, fino alle ispezioni tecniche di sicurezza.

Intelligenti

Hyundai metterà in campo una flotta composta da 994 autovetture e 506 autobus, distribuiti capillarmente nelle 16 città ospitanti tra Stati Uniti, Canada e Messico. I mezzi saranno incaricati di gestire i trasferimenti delle nazionali, dei delegati ufficiali, dei giornalisti e dello staff operativo. La gamma di vetture schierate attingerà a piene mani dal portafoglio globale del costruttore – includendo modelli come Santa Fe, Tucson, Kona e le ammiraglie a marchio Genesis – molti dei quali equipaggiati con motori ibridi.