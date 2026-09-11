Il disegno di una Ferrari diventa arte

Ferrari è un fenomeno globale come pochi altri e qualunque cosa decida di fare, spesso di trasforma in un successo quasi a priori. Merito di un marchio dal fascino senza eguali e dalla storia unica che può permettersi il privilegio, per questo, di stabilire e dettare tendenze. L'ultima novità è la serie "Sketch Body", parte del più ampio programma "Collectibles".

Il disegno come arte

L'idea è molto semplice: unire "l'istinto" del designer con l'ingegneria di uno dei prodotti automobilistici più esclusivi del mondo. Come dal disegno di un singolo elemento della vettura si passi poi alla sua realizzazione effettiva. Ferrari ha dunque deciso di rendere cofani, parafanghi e altre parti del "corpo" dell'automobile mettono in vista le linee su cui sono costruite. Insomma: lo schizzo originale del designer prendere una forma concreta, visibile.

Idea di Manzoni

L'idea di questo nuovo progetto artistico è di Flavio Manzoni: capo del design Ferrari. Secondo la sua visione, "la superficie si trasforma in spazio narrativo” e questo permette anche a un singolo elemento di diventare arte e cultura automobilistica. L'idea è nata da una 812 Competizione Tailor Made sul cui cofano è visibile il disegno che ha dato origine al tutto. Il componente perde la sua dimensione meccanica per diventare testimonianza del passaggio da idea, a sostanza.