Paradosso Lazio: più tifosi biancocelesti in casa del Sassuolo che all'Olimpico

Al Mapei Stadium si Reggio Emilia saranno almeno in 10.000. Nell'ultima sfida in casa, contro il Parma, l'Olimpico ha registrato 9.591 presenze. È il paradosso dei tifosi della Lazio, che continuano la protesta indirizzata alla proprietà e al presidente Claudio Lotito, ma lontano da Roma non fanno mai mancare il sostegno alla squadra di Gattuso, in testa alla classifica con l'Inter dopo 8 giornate.