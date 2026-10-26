Paradosso Lazio: più tifosi biancocelesti in casa del Sassuolo che all'Olimpico

26 Ott 2026 - 10:16
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© Foto da web

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Al Mapei Stadium si Reggio Emilia saranno almeno in 10.000. Nell'ultima sfida in casa, contro il Parma, l'Olimpico ha registrato 9.591 presenze. È il paradosso dei tifosi della Lazio, che continuano la protesta indirizzata alla proprietà e al presidente Claudio Lotito, ma lontano da Roma non fanno mai mancare il sostegno alla squadra di Gattuso, in testa alla classifica con l'Inter dopo 8 giornate. 

L'ultimo appello della Curva Nord ai sostenitori è arrivato proprio per la sfida di martedì alle 18.30 sul campo del Sassuolo, primo match del turno infrasettimanale. I tifosi laziali non occuperanno solamente il settore ospite da 4.000 posti, ma in totale circa metà dello stadio da 20.000 spettatori. Se da una parte l'Olimpico è apparso deserto o quasi per la protesta, ogni volta il settore ospiti per le sfide della Lazio è andato sold out. 

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