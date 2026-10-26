Paradosso Lazio: più tifosi biancocelesti in casa del Sassuolo che all'Olimpico

Al Mapei Stadium si Reggio Emilia saranno almeno in 10.000. Nell'ultima sfida in casa, contro il Parma, l'Olimpico ha registrato 9.591 presenze. È il paradosso dei tifosi della Lazio, che continuano la protesta indirizzata alla proprietà e al presidente Claudio Lotito, ma lontano da Roma non fanno mai mancare il sostegno alla squadra di Gattuso, in testa alla classifica con l'Inter dopo 8 giornate.
L'ultimo appello della Curva Nord ai sostenitori è arrivato proprio per la sfida di martedì alle 18.30 sul campo del Sassuolo, primo match del turno infrasettimanale. I tifosi laziali non occuperanno solamente il settore ospite da 4.000 posti, ma in totale circa metà dello stadio da 20.000 spettatori. Se da una parte l'Olimpico è apparso deserto o quasi per la protesta, ogni volta il settore ospiti per le sfide della Lazio è andato sold out.