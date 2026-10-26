Boniek: "La Roma gioca bene ma per scudetto servono più campioni"

"Gattuso è un tecnico col quale, da giocatore, mi sarebbe piaciuto stare: è un uomo vero, semplice, che ti ascolta e che ti fa giocare liberamente. Cosa manca alla Roma per superare l'Inter e vincere lo scudetto? Semplice, la Roma gioca bene ma bisogna avere ancora più campioni. L'allenatore è importantissimo, ma la differenza la fanno i giocatori". Così Zibi Boniek, ex grande attaccante di Juve e Roma, ospite stamattina a Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1. "Il pareggio del 'Maradona'? Sicuramente ne esce più scontento il Napoli, con più rimpianti. La Roma invece torna a Trigoria ricaricata e rinvigorita per le prossime partite", ha aggiunto.