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Da 2 a 11 milioni: Ferrari è un investimento certo

Un esemplare della Daytona SP3 sarà battuto all'asta da RM Sotheby's a un prezzo cinque volte superiore al listino originario

di Redazione Drive Up
08 Ott 2026 - 12:15
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© Ufficio Stampa

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Andrà all'asta il prossimo 31 ottobre a Londra una delle Ferrari più desiderate dell'ultimo decennio. Si tratta della Daytona SP3 utilizzata dalla Casa di Maranello per le prove stampe e per lo sviluppo delle 600 unità consegnate poi ai clienti. Qualora non foste stati tra i selezionati e voleste mettervene una in garage, questa è l'ultima occasione buona.
Valore quintuplicato
L'esemplare in questione è del 2022 e sarà messo all'asta dallo specialista RM Sotheby's che ha già annunciato la stima: tra gli 8,7 e gli 11 milioni di euro. Un valore quintuplicato rispetto all'originario prezzo di vendita, fissato da Ferrari a 2 milioni di euro. I fortunati Ferraristi avranno sicuramente personalizzato ciascuna Daytona SP3, rendendola di fatto un pezzo unico e facendo aumentare la cifra sull'assegno staccato. Tuttavia, la valutazione della casa d'aste dimostra quanto il Cavallino si confermi un investimento certo
Pura e aspirata
La Daytona SP3 appartiene alla serie "Icone" di Ferrari assieme alle precedenti SP1 ed SP2. Una linea di vetture che s'ispira a precise epoche storiche, disegnando stili lontani nel tempo su meccaniche e motori contemporanei. Sotto il cofano posteriore trova posto il leggendario 6.5 litri V12 aspirato, lo stesso della 812 Superfast ma qui portato a una potenza di ben 840 CV. Ed è tutta meccanica: nessun aiuto elettrico è stato integrato, rendendo l'esperienza di utilizzo la più analogica possibile.

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