Gli italiani preferiscono fidarsi dei concessionari

La digitalizzazione non può sostituire l'interazione umana. Il configuratore online è uno strumento utile per orientarsi e avere una prima idea di quanto spendere, ma sono la vista in prima persona dell'auto e la stretta di mano con il venditore a concludere l'affare. Questo, in sintesi, il contenuto dell'ultimo instant survey di Areté.

Il fattore umano

Un italiano su due consulta i siti delle Case automobilistiche prima di comprare un veicolo. L'esperienza "fisica" resta però la preferita dalla stragrande maggioranza degli automobilisti: l'84% dei possibili acquirenti visita più di un salone auto prima di prendere una decisione; il 64% ne esplora almeno tre. Per arrivare adeguatamente informati in concessionaria, il 20% degli intervistati cerca informazioni su siti web e riviste specializzate, il 14% si affida al passaparola mentre il 13% ai social media.

Il prezzo prima di tutto

I principali fattori che guidano le scelte degli acquirenti sono: il prezzo (38%), consumi (22%) e costi di manutenzione (10%). Quando visitano un concessionario, gli automobilisti si aspettano di ottenere informazioni chiare su prezzi e promozioni (26%), inoltre il 14% ritiene utile poter effettuare un test drive. Il rapporto tra venditore e cliente deve essere costruito attraverso la capacità di comprensione dei bisogni (21%) e di un'accoglienza e disponibilità che faccia sentire a proprio agio (21%).