Gessica Notaro diventa Ambassador di DR

Il gruppo DR sceglie Gessica Notaro come nuovo Brand Ambassador dei suoi marchi, l'accordo sarà valido per tutta la stagione 2026/2027. Una collaborazione nata da una visione comune, dove libertà, passione e tenacia sono valori condivisi. "La collaborazione con Gessica Notaro nasce dalla volontà di DR Automobiles Groupe di costruire una campagna che sappia andare oltre il racconto dei nostri modelli e delle loro caratteristiche", ha dichiarato Massimo Di Tore, Direttore Comunicazione&Marketing del gruppo molisano.

Tutti i marchi

L'obiettivo di questa campagna è di comunicare l'identità dei marchi che compongono la galassia DR attraverso una figura dalla personalità poliedrica. Sportequipe dà voce alla passione di Gessica per il palcoscenico, un brand che esprime la sua dimensione artistica per strada attraverso l'uso di colori vivaci e interni dal gusto premium. Tiger rappresenta invece il carattere più grintoso e passionale mentre con DR il viaggio è sempre una certezza di affidabilità e serenità.

Contro la violenza sulle donne

Dietro questa campagna c'è la volontà di parlare di temi sociali della massima importanza. "La sua presenza nella nostra campagna rappresenta per noi un’opportunità per parlare di automobili, ma anche per accendere i riflettori su un tema che ci sta particolarmente a cuore: la violenza contro le donne. È un fenomeno che richiede attenzione, responsabilità e soprattutto un cambiamento culturale profondo, nel quale anche la comunicazione può avere un ruolo", ha sottolineato Di Tore.