Anche Billy Costacurta sceglie una DR ibrida

Il percorso di crescita di DR Automobiles si arricchisce di un nuovo, prestigioso volto: Alessandro “Billy” Costacurta. Lo storico difensore del Milan e della Nazionale ha fatto visita alla sede dell’azienda molisana per approfondire la visione industriale del gruppo e ritirare personalmente la sua nuova vettura.

La nuova ibrida

Protagonista della consegna è stata una DR 6 Super Hybrid, modello che sintetizza l'attuale posizionamento del marchio nel segmento dei SUV elettrificati. La vettura si distingue per l’integrazione di una tecnologia ibrida avanzata pensata per massimizzare l'efficienza energetica, vestita da un design contemporaneo che punta all'equilibrio tra prestazioni e razionalità d’acquisto. La scelta di una figura autorevole e credibile come Costacurta testimonia la volontà di DR di consolidare la propria immagine.

Per tutti

Nel corso dell'incontro è stata ribadita la direzione strategica dell'azienda, sempre più focalizzata sull'evoluzione delle esigenze del mercato globale. Con la consegna della DR 6 Super Hybrid a una leggenda del calcio italiano, DR Automobiles conferma la propria capacità di attrarre un pubblico consapevole e attento, che vede nel marchio una risposta concreta alle sfide della mobilità moderna.