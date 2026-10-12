Salone di Parigi

Geely presenta un super SUV da 334 CV

Il nuovo monjaro debutta al Salone di Parigi con trazione integrale e sistema ibrido plug-in di nuova generazione

di Redazione Drive Up
12 Ott 2026 - 18:06
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© Ufficio Stampa

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Geely non si tira indietro e cala un bis stellato al Salone dell'Auto di Parigi. Dopo la compatta E2, ecco il super SUV ibrido a trazione integrale Monjaro. Un modello ambizioso che rappresenta l'ammiraglia del marchio cinese con proiezioni globali. Il suo sistema ibrido plug-in di nuova generazione promette un'autonomia superiore ai 900 km.
Massiccio e robusto
Lo stile è molto europeo, con linee nette e una grande griglia anteriore che richiama alcune "firme" storiche del panorama automobilistico. La sagoma dei fari è molto semplice, rispetto ad altri concorrenti cinesi che preferiscono farne uno degli elementi distintivi, giocando forse un po' troppo con l'audacia. L'abitacolo è invece esattamente come ce lo aspetteremmo, con il grande schermo del sistema d'intrattenimento di bordo al centro della plancia e poco altro.
Va ovunque
Sotto il cofano trova posto un motore 1.5 litri quattro cilindri turbo benzina abbinato a un sistema ibrido plug-in che, nella versione al vertice della gamma, eroga ben 334 CV scaricati a terra su tutte e quattro le ruote. Si tratta di una trazione integrale "intelligente" che gestisce la ripartizione della coppia in base alle condizioni del fondo stradale affrontato. L'autonomia in sola modalità elettrica è di 116 km mentre assieme al serbatoio di benzina si superano i 900 km. I prezzi non sono stati ancora comunicati.

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