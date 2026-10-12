Milan, chi si rivede: Bondo torna ad allenarsi, ma fino al 28 dicembre non può giocare

Dopo aver passato tre mesi fuori rosa, oggi Warren Bondo è tornato ad allenarsi in prima squadra con il Milan. Il centrocampista 23enne che lo scorso anno ha giocato alla Cremonese è stato ritenuto fuori dal progetto di Ruben Amorim sin dal primo giorno, ma evidentemente adesso qualcosa è cambiato ed è arrivato il primo allenamento in gruppo dopo 3 mesi di lavoro solitario anche per evitare potenziali azioni legali da parte dell'atleta.