Milan, chi si rivede: Bondo torna ad allenarsi, ma fino al 28 dicembre non può giocare

12 Ott 2026 - 18:27
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BONDO – Valore residuo di poco superiore ai 7 milioni © italyphotopress

BONDO – Valore residuo di poco superiore ai 7 milioni © italyphotopress

Dopo aver passato tre mesi fuori rosa, oggi Warren Bondo è tornato ad allenarsi in prima squadra con il Milan. Il centrocampista 23enne che lo scorso anno ha giocato alla Cremonese è stato ritenuto fuori dal progetto di Ruben Amorim sin dal primo giorno, ma evidentemente adesso qualcosa è cambiato ed è arrivato il primo allenamento in gruppo dopo 3 mesi di lavoro solitario anche per evitare potenziali azioni legali da parte dell'atleta. 

La volontà dell'ex Monza sarebbe quella di provare a convincere il tecnico a reintegrarlo a pieni ranghi in rosa, ma anche se dovesse riuscirci, il francese dovrebbe comunque aspettare fino al 28 dicembre. Bondo infatti non è stato iscritto nè nella lista Europa League, nè soprattutto in quella per la Serie A e quindi al momento non è convocabile. Se Amorim in questi mesi di lavoro non cambierà idea su di lui, si cercherà una soluzione nella sessione di calciomercato invernale.

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