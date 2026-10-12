Nico Paz: "Il Como in Europa è un sogno. Io devo tutto a Fabregas"

Sull'impatto avuto da Cesc Fàbregas. "Praticamente tutto. Sono arrivato qui da giovane giocatore proveniente dal Castilla (del Real Madrid). Ho giocato qualche partita con il Real, ma alla fine ero un giocatore della squadra riserve in una categoria inferiore. Venire qui e giocare in Serie A, nella massima serie - ha aggiunto - mi ha permesso di crescere e migliorare molto, sia come giocatore che a livello umano. È stato tutto merito di Cesc, che ha creduto in me e mi ha portato qui. Fin dal primo giorno mi ha lasciato giocare come volevo, dandomi grande libertà. Mi ha insegnato molto. Credo che il giocatore che sono oggi sia tutto merito suo".