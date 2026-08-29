Scenari

Formula 1 e WRC: la Cina scende in pista

Il motorsport rappresenterebbe una vetrina prestigiosa per dimostrare la qualità e l'affidabilità della tecnica automobilistica cinese

di Tommaso Marcoli
29 Ago 2026 - 13:14
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Quando si parla di automobili, i cinesi hanno le idee chiare: saranno loro a controllare il mercato nei prossimi anni. Sono convinti a tal punto da aver avviato un massiccio piano di investimenti all'estero, "inondando" i porti europei di navi cargo e riempiendo i concessionari con nuovi marchi pronti a vender cara la pelle. Una strategia aggressiva che nasconde qualche difficoltà sul mercato domestico, dove l'enorme produzione non riesce più a essere assorbita. La proiezione sui mercati extra-asiatici può essere una soluzione, ma non basta spedire macchine convenienti per avere successo: serve rendersi credibili.
Si va in scena
Nel corso degli ultimi anni la Cina ha profondamente evoluto la sua industria dell'auto, grazie anche al supporto di tecnici e ingegneri europei. Dopo i primi risultati deludenti, oggi il prodotto è più maturo, affidabile e tecnologico. Sul mercato di massa sono elementi utili per ritagliarsi un ruolo da protagonista, ma non per suscitare l'entusiasmo tra gli appassionati. Per questo, i principali gruppi cinesi vogliono competere nel motorsport: "Mi piace la Formula 1, perché è passione, cultura e la gente sogna di essere in Formula 1", ha dichiarato a SportMediaset Stella Li, vicepresidente esecutiva di BYD. Alla domanda se l'ingresso nel circus è una possibilità concreta, risponde senza esitazione: "Sì, è qualcosa di cui stiamo discutendo".
Per lottare ad armi pari
La Formula 1 non ha mai nascosto (perché "affamata" di denaro e share televisivo) di volersi aprire ai costruttori asiatici e BYD ha tutte le caratteristiche per soddisfare i requisiti di partecipazione. Con quali risultati è un altro discorso. Le monoposto non sono comunque l'unica alternativa: il gruppo Geely sembra intenzionato - con il marchio Lynk&Co - a competere nel mondiale Rally, il WRC, da sempre territorio di europei, giapponesi e americani. L'attività sportiva è un volano pubblicitario e una vetrina che legittima (anche agli occhi di chi non ha la passione per le auto e le corse) la solidità del marchio stesso e lo sviluppo di automobili più prestazionali, lussuose e costose. Correre in pista o in fuoristrada è l'ultima tessera che manca ai cinesi per lottare ad armi pari contro i marchi occidentali

Ti potrebbe interessare

videovideo
formula 1
wrc
cina
motorsport

Ultimi video

01:26
Suzuki GSX-R1000R

Suzuki GSX-R1000R

01:28
BMW F 450 GS

BMW F 450 GS

00:57
McLaren 788 HS

McLaren 788 HS

03:29
KGM Tivoli

KGM Tivoli

01:28
Lamborghini Temerario Ad Personam

Lamborghini Temerario Ad Personam

03:27
Audi Q3 Sportback, la seconda generazione dell'auto più venduta della casa

Audi Q3 Sportback, la seconda generazione dell'auto più venduta della casa

02:29
La gamma Ligier si rinnova, nuovi motori per soddisfare clienti di ogni tipo

La gamma Ligier si rinnova, nuovi motori per soddisfare clienti di ogni tipo

02:03
Renault protagonista al Viva!Festival di Locorotondo

Renault protagonista al Viva!Festival di Locorotondo

02:07
Rolls Royce a Goodwood, dove lusso e tecnologia avanzata si incontrano

Rolls Royce a Goodwood, dove lusso e tecnologia avanzata si incontrano

02:29
A bordo della nuova Maserati GranCabrio

A bordo della nuova Maserati GranCabrio

15:07
La puntata del 27 agosto* #DriveUp

La puntata del 27 agosto* #DriveUp

01:32
WRC Rally del Paraguay

WRC Rally del Paraguay

02:09
Peugeot Polygon Concept

Peugeot Polygon Concept

01:29
Triumph Tracker 400

Triumph Tracker 400

01:51
Audi celebra i campioni FISI

Audi celebra i campioni FISI

01:26
Suzuki GSX-R1000R

Suzuki GSX-R1000R

I più visti di Drive Up

Il sogno italiano di Benzema: Ferrari, Lamborghini e...l'Inter

Elodie nuda per il calendario Pirelli: è la protagonista

Il benzinaio più costoso (e fortunato) del mondo

Il Cybertruck è il peggior disastro di Tesla

Lamborghini Revuelto SV, la vettura del Toro più potente e veloce di sempre

Lamborghini Revuelto SV, la vettura del Toro più potente e veloce di sempre

California Dreaming: Tesla Cybertruck

California Dreaming: Tesla Cybertruck

Sullo stesso tema

Notizie del giorno
Vedi tutti
14:16
Allegri: "Decido domattina chi far giocare. Mercato? Non ha senso comprare se..."
Juve e Mlian, i sorteggi
14:06
Juve e Mlian, i sorteggi
Juve, Spalletti rilancia
14:05
Juve, Spalletti rilancia
Leao in partenza
13:57
Leao in partenza
Emozione e addio
13:56
Emozione e addio