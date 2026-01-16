Novità La nuova Ford Mustang da 700 CV

Il mitico motore Coyote è stato portato a 5.2 litri di cubatura ed ha ricevuto un compressore volumetrico (gli americani lo preferiscono al turbo) e la Dark Horse SC dovrebbe quindi erogare una potenza vicina ai 700 CV. Il condizionale è d'obbligo visto che Ford non ha comunicato le specifiche tecniche in modo chiaro. Tuttavia, posizionandosi al di sotto della GTD (che ha 815 CV) ma sopra la Dark Horse (500 CV), questo è un valore credibile.