Ferrari svela la nuova livrea della 499P, i piloti in coro: "Voto 10"

Ferrari che ha scelto di confermare tutti e sei i piloti: Fuoco, Nielsen-Molina e Giovinazzi-Pier Guidi-Calado suonano ormai come un ritornello. In inverno si è lavorato molto sulla 499P per renderla ancora più affidabile e veloce. L’obiettivo è quello di vincere la 24 Ore di Le Mans per la terza volta consecutiva, ma anche il Mondiale stuzzica parecchio gli uomini in rosso. Si parte il 28 febbraio con la 1812 km del Qatar.